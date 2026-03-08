Confidenciales

Las redes sociales se burlan de Invamer por inflar a la candidata Claudia López

La firma encuestadora sobreestimó el desempeño de la exalcaldesa de Bogotá en las urnas.

Redacción Semana
8 de marzo de 2026, 10:05 p. m.
Invamer sobreestimó el desempeño de Claudia López en las urnas.
Invamer sobreestimó el desempeño de Claudia López en las urnas.

Pese a que ganó en la Consulta de las Soluciones, el resultado de Claudia López fue desfavorable, logrando solo cerca de 613.000 votos de los casi 7 millones que sacaron las tres consultas juntas.

Mientras la encuesta de AtlasIntel para SEMANA acertó al proyectar cerca de 720.000 votos en su consulta, la firma encuestadora Invamer la había mostrado como la gran sorpresa de la contienda electoral. No solo proyectó su victoria en la consulta, sino que la ubicó en tercer lugar en la encuesta de primera vuelta, con el 11,7% de la intención de voto, a menos de 10 puntos porcentuales de Abelardo de la Espriella, que ocupó el segundo lugar.

Por esa razón, las redes sociales proclamaron a la encuestadora como gran perdedora, entre burlas por la imprecisión.

“¿Alguien quiere pensar en Invamer? Dijo que Claudia López y Paloma estaban igual", dijo un internauta.

Ministro Armando Benedetti, con extintor en mano, envió mensaje a quienes se ‘quemaron’ en las elecciones

Katherine Miranda acepta su derrota: “Dios tendrá sus planes”

Angélica Lozano se ‘quemó’ y su baja votación no le permitirá repetir curul en el Senado

Andrei Roman, de AtlasIntel, le saca en cara a Daniel Coronell que acertó con la derrota de Claudia López

Diana Ángel celebra resultado del Pacto Histórico y lanza advertencia de cara a elecciones presidenciales: “No vale un peso”

Tras ganar la Gran Consulta por Colombia, así recordó Paloma Valencia a Miguel Uribe Turbay

“Vice, vice, vice”: el coro que se escuchó en el discurso de Paloma Valencia cuando habló de Juan Daniel Oviedo

Consultas con 30 % menos de participación que hace cuatro años. También crecieron los votos nulos

La encuesta de AtlasIntel para SEMANA tenía razón: estruendoso fracaso de Claudia López este domingo

El pobre resultado de la consulta de Claudia López: la exalcaldesa le ganó a Leonardo Huerta, pero con una muy baja votación

Otro usuario en X comentó: “Por ahora lo más diciente es la mentira de Invamer. Inflando a Claudia López”.

Un usuario resaltó que Invamer ubicó a Paloma Valencia cerca de López en intención de voto, pero la realidad es que la ventaja de la candidata del Centro Democrático en las urnas fue contundente.

“Yo quisiera saber de dónde sacaron los de Invamer que Claudia López le ganaba a Paloma Valencia, cuando Paloma está ARRASANDO con más del 50% de los votos mientras que Claudia solo tiene el 7%”, cuestionó otro tuitero.

De esta forma, la firma Invamer resultó ser una de los perdedoras de la jornada, dado que sus mediciones proyectaron un panorama muy distinto a lo que ocurrió este domingo con las consultas.

