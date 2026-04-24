Fiscalía archivó investigación contra Claudia López por presuntas coimas en el Metro de Bogotá

Una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia tomó la decisión de archivar la investigación que se adelantaba contra la exalcaldesa de Bogotá Claudia López, por los presuntos delitos de cohecho propio, enriquecimiento ilícito e interés indebido en la celebración de contratos.

El proceso inició cuando el ente de acusación tuvo acceso a una serie de comunicaciones interceptadas legalmente a José Joaquín Silva, alias José Truchas, quien afirmó que en marzo de 2022 sostuvo encuentros con ciudadanos colombianos y chinos “respecto de pagos por estos últimos realizados para la adjudicación de la primera línea del Metro de Bogotá y para financiar la campaña electoral al Senado de la esposa de la alcaldesa por el partido Verde”. Allí se indicó que el supuesto aporte habría sido, aproximadamente, de 12.000 millones de pesos.

La historia de una investigación por supuesta corrupción: el Metro, un expediente, interceptaciones, Claudia López, Angélica Lozano y un inhibitorio

En un testimonio rendido ante la Corte Suprema de Justicia, alias José Truchas afirmó que se inventó esta versión, por lo que no le constaban los acontecimientos descritos en la llamada. La Fiscalía, en medio de la investigación, pudo comprobar esta situación, pues se dejó en evidencia “la inexistencia del hecho”, con lo cual se esclareció el hecho que estaba siendo indagado por el ente acusador desde hace varios años.

En efecto, se adoptó lo siguiente: “Se ordena el archivo de la presente indagación que se adelantaba en contra de la exalcaldesa mayor de Bogotá. La orden de archivo se mantendrá hasta que, eventualmente, surjan nuevos elementos probatorios, mientras no se extinga la acción penal, de conformidad con lo previsto en el inciso final del artículo 79 de la ley 906 de 2004”.

Claudia López, exalcaldesa de Bogotá. Foto: Guillermo Torres