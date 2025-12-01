La historia de una investigación por supuesta corrupción: el Metro, un expediente, interceptaciones, Claudia López, Angélica Lozano y un inhibitorio

El 23 de septiembre de 2023, SEMANA publicó en su edición impresa, en la portada, un artículo titulado ‘¿Corrupción en el Metro de Bogotá?’ Allí fue revelado un expediente en el que se mencionaba a la entonces alcaldesa de Bogotá Claudia López y a su pareja, la senadora Angélica Lozano.

El caso nació en medio de una investigación, en Casanare, sobre bandas criminales. El despacho de la fiscal Lizeth Paola Rodríguez, de Yopal, en las pesquisas, terminó escuchando unas conversaciones que le llamaron la atención, y en las que se hablaba de dineros, el Metro de Bogotá, López y Lozano. De inmediato, la fiscal ordenó interceptar las comunicaciones de José Joaquín Silva Ardila, un antiguo empleado del antiguo Ministerio de Obras, hoy Ministerio de Transporte, y de un ciudadano chino identificado como William o Dong.

Esta indagación, que abrió un nuevo expediente, recaudó las conversaciones telefónicas de ambas personas entre enero y marzo de 2022, en medio de la campaña al Congreso de la República en ese año.

SEMANA reveló gran parte de estas interceptaciones. En ellas se hablaba del supuesto pago de coimas por más de 10.000 millones de pesos, de los cuales 6.000 millones de pesos, de acuerdo con las interceptaciones, “irían a los verdes” en su campaña al Congreso en 2022.

En los informes de los investigadores de campo, de la Fiscalía, conocidos por este medio, se transcribieron las conversaciones entre Silva Ardila, el ciudadano chino y otros interlocutores, donde se hablaba de comportamientos ilícitos que encendieron las alarmas de la Fiscalía.

El 1.º de marzo de 2022, a las 3:45 p. m., según los informes de la Fiscalía, Silva Ardila le reportó a una mujer desconocida lo que, según él, le había comentado el ciudadano chino. “Me contó que tuvieron que hacer un giro de 3.000 millones de pesos y mañana otro de 3.000 millones para esos políticos de los verdes de la alcaldesa, y me mostró los WhatsApp que le mandan a decir dónde consigne para la campaña de ahorita”.

Silva Ardila también le dijo a su interlocutora, en referencia al ciudadano chino: “Él lo que está haciendo es lo siguiente, le están girando desde China 6.000 millones, no sé cuántos dólares, para la campaña del congresista (…) porque están moviendo mucho dinero con la cosa esa del Congreso; eso es lo que observé y son dineros que giran de empresas chinas para que les den obras con el Metro”.

La Fiscalía le otorgó valor a las interceptaciones y, en referencia a Silva Ardila, señaló que “estaría conociendo información privilegiada” sobre la obra del Metro de Bogotá.

En la medida en que los investigadores escuchaban las conversaciones de Silva Ardila, conocido también como Truchas, le reportaban de inmediato a la fiscal Lizeth Paola Rodríguez.

Otra conversación de Silva Ardila fue registrada en los documentos de la Fiscalía, con fecha del lunes 7 de marzo de 2022, pocos días antes de las elecciones al Congreso en ese año. Silva Ardila conversó con un hombre identificado como Diego, al que le dijo ese día a las 3:01 p. m. “Ahí estuve precisamente reunido con los chinos que van a hacer el metro… comentando con ellos, ahí nos tomamos unos whiskies, ahí conversando, y mostrándome (…) que les tocó girar 6.000 millones para no sé quién ahí, no me quisieron decir, ahí con su trabalenguas, pero se los giraron ahí a la alcaldesa pa’l contrato, eso está todo corrupto, Diego, desafortunadamente eso se está moviendo mucho billete, esta gente le está dando plata a la alcaldesa”.

La Fiscalía, en sus informes de campo, divulgó otra transcripción de dicha conversación con las palabras que Silva Ardila le dijo a su interlocutor: “La plata se está moviendo de una manera impresionante, no te digo que ya los chinos le giraron; estando yo ahí al frente con ellos, me mostraron: vea, me están diciendo que gire, le giramos 3.000 millones el lunes y el jueves pasado tenían que girar los otros 3.000 millones y que era urgente, que era urgente… Pues yo no sé, pero eso para el partido ese Verde donde ella participa, eso fue para el Partido Verde, para elegir seguro a la señora de ella, a la que está en el Senado… a la distinguida dama, dama de cortesía de la alcaldesa, entonces de seguro es para la campaña para ella, esa plata, esa plata era para la campaña de ella”.

El 15 de marzo de 2022, en otra conversación con una persona que no fue identificada por la Fiscalía, a las 10:55 a. m., Silva Ardila volvió a referirse al ciudadano chino y dio a entender que su interlocutor lo conocía. “No te digo que el chino amigo mío, pues William, tu amigo William, abonó los 6.000 millones de pesos a la campaña de los ‘verdes’, no me quiso decir, pero me mostró eso, se lo abonó a Claudia”, dijo Silva Ardila.

Luego, en la misma conversación, Silva Ardila le dice a su interlocutor que lo que le está contando “es un chisme” y, bajo ese contexto, en ese mismo diálogo no se desmiente ni desacredita lo relatado, sino que le pide a la otra persona que lo conversado no debe salir de ellos dos. Además, le insiste en la plata que supuestamente le entregaron a la alcaldesa de Bogotá. Así lo dice, según la transcripción íntegra por parte de la Fiscalía: “Esto es un chisme, no me vayas a sacar de las cuatro paredes en que estamos los dos; los chinos le dieron 6.000 millones, me imagino que a Claudia, (…) para que saliera al Senado la esposa con los verdes… la Lozano”, le dice.

De hecho, en esa misma llamada, contó que el chino le “mostró” el supuesto “abono” a Claudia de los “6.000 millones de pesos a la campaña de los ‘verdes’”.

A raíz de estos hechos, el 15 de septiembre de 2023, la Fiscalía decidió compulsar copias a la Corte Suprema de Justicia, teniendo en cuenta el fuero de la senadora Angélica Lozano. En el caso de la entonces alcaldesa de Bogotá, Claudia López, un fiscal delegado ante la Corte asumió las indagaciones y la llamó a interrogatorio.

SEMANA tomó la decisión editorial de publicar esta información después de verificar que existía un expediente abierto en la Fiscalía, que había una compulsa de copias ante la Corte Suprema de Justicia contra una senadora y que eran legales las interceptaciones donde era mencionada la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y su pareja, la congresista Angélica Lozano, dos personas públicas. Por tal razón, la información era de interés público y debía ser conocida por los colombianos.

Lo que vino después

Casi un mes después de la publicación de la portada de SEMANA, este medio, informó, el 21 de octubre de 2023, que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia escuchó a Silva Ardila y le preguntó por la gravedad de sus afirmaciones en las llamadas interceptadas, previa orden de un juez.

Ante un magistrado, Silva Ardila aseguró que siempre estuvo bromeando y que nada de lo que se escuchaba en esas interceptaciones era cierto. De hecho, le ofreció excusas en esa diligencia, en repetidas oportunidades, a la senadora Lozano. Sin embargo, las indagaciones continuaron, incluso hasta 2025.

El 26 de octubre de 2023, la Fiscalía realizó una inspección en las oficinas del Metro de Bogotá en el marco de las investigaciones surgidas tras las interceptaciones a Silva Ardila.

Siete meses después, el 8 de mayo de 2024, este medio también informó que Claudia López, ya en su condición de exalcaldesa, fue citada a interrogatorio por la Fiscalía por los mismos hechos del expediente y las interceptaciones relacionadas con presunta corrupción con el Metro de Bogotá y la campaña al Congreso de 2022. Dicha diligencia, que se convirtió en noticia nacional y fue divulgada por la mayoría de los medios de comunicación, se realizó el 15 de mayo de ese año, y duró cuatro horas.

Allí, Claudia López negó cualquier participación en posibles hechos irregulares relacionados con la construcción de la primera línea del Metro de Bogotá. El resultado de esa diligencia también fue informado por este medio.

Casi un mes después, el 11 de junio de 2024, la exmandataria también fue citada a la Corte Suprema de Justicia, según lo informó SEMANA, en el seguimiento del caso.

Interrogatorios de parte

Tan pronto SEMANA publicó el expediente, tanto Claudia López como Angélica Lozano reaccionaron, y este medio retomó las respuestas entregadas. También aseguraron en sus redes sociales que todo se trataba de un “montaje”. Sin embargo, tanto López como Lozano fueron citadas a un interrogatorio de parte y ninguna de las dos pudo sostener, argumentar y presentar pruebas de esa afirmación contra Vicky Dávila, entonces directora de SEMANA, y este medio.

En la audiencia pública donde se interrogó a Angélica Lozano el 27 de noviembre de 2024, por ejemplo, se observa que ella misma reconoce la existencia de la investigación ante la Corte Suprema de Justicia y advierte que se le ha pedido guardar reserva sobre la misma (a pesar de que, en sus mensajes de la red social X, acusaba a las noticias que divulgaban esa investigación como un montaje):

“00:10:35

Juez: Discúlpeme un momento, doctora. Pues tiene el uso de la palabra; puede manifestarse.

00:10:41

Angélica Lozano: Complementando lo que dice mi abogado, ese proceso preliminar en la Corte lleva más de un año y, expresamente, además de lo legal, expresamente el magistrado me ha exigido y recordado que nada de los contenidos sucedidos en ese expediente los puedo transmitir fuera del despacho. Entonces, le ruego, señor juez, que comprenda esto a lo largo de las preguntas, si es necesario”.

En la misma audiencia del 27 de noviembre de 2024, Lozano manifiesta:

“00:21:17

Apoderado Sergio Rojas: Gracias. Voy a repetir la pregunta número 4 nuevamente en este sentido. Diga cómo es cierto, doctora Lozano, sí o no, que a mayo de 2024 usted conocía que existía una grabación donde se escuchaba al señor José Joaquín Silva y a otra persona mencionar su nombre en relación con un supuesto acto de pagos asociados al Metro de Bogotá. Contestó.

00:21:50

Angélica Lozano: ¿Ya está abierto? Señor abogado, eh, la Corte Suprema tiene una investigación preliminar y está indagando esos hechos”.

O en otro segmento donde la misma interrogada reconoce la veracidad de los hechos publicados por SEMANA:

“00:25:31

Apoderado Sergio Rojas: Perfecto, reformulo. Pregunta número 6. Diga cómo es cierto, sí o no, que para mayo de 2024 usted tenía conocimiento de que existían unas transcripciones donde se escuchaba a José Joaquín Silva y a otra persona mencionar su nombre en relación con supuestos pagos asociados a la adjudicación del Metro de Bogotá.

(…)

00:26:12

Angélica Lozano: Señor Juez, en la Corte la investigación preliminar está indagando esas posibles transcripciones. Afirmo que no existe ninguna vinculación mía a la adjudicación del Metro de Bogotá, que, entre otras, fue adjudicado en el 2019 por el alcalde Peñalosa”.

Todo lo publicado es verificable; a la hora de publicar existía el expediente, así como las interceptaciones legales donde se mencionaban tanto a López como Lozano, en unas conversaciones que han sido objeto de indagación por parte de la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía.

El pasado 10 de octubre de 2025, luego de más de un año de investigaciones, la Corte Suprema de Justicia profirió una decisión inhibitoria, en el caso de Angélica Lozano, por estos hechos, tal como lo informó SEMANA al exponer los argumentos de la Corte. Hoy, los fiscales delegados ante la Corte no han informado sobre una decisión definitiva en referencia a Claudia López y este caso.

La decisión de la Corte, en el caso de Lozano, indica que José Joaquín Ardila Silva reconoció que sus afirmaciones iniciales fueron infundadas. Esas mismas aseveraciones fueron replicadas por Silva Ardila en el proceso penal que enfrentó en la Fiscalía, y que terminó en un acta de conciliación suscrita con el ente acusador.