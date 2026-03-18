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Claudia López le ofreció a Sergio Fajardo ser su fórmula vicepresidencial, a pesar del pobre resultado de su consulta

El exgobernador de Antioquia rechazó la invitación de la exalcaldesa de Bogotá.

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Redacción Semana
18 de marzo de 2026, 7:12 p. m.
Sergio Fajardo y Claudia López.
Sergio Fajardo y Claudia López. Foto: ALEXANDRA RUIZ / JUAN CARLOS SIERRA

Claudia López invitó a Sergio Fajardo a que fuera su fórmula vicepresidencial, luego de conocer su pobre triunfo en la consulta, donde se midió con Leonardo Huerta.

En conversación con Noticias Caracol, ella contó que el 10 de marzo, dos días después de la contienda, buscó al exgobernador de Antioquia para ir juntos en el tarjetón, pero él la rechazó.

La exalcaldesa de Bogotá empezó contando que la primera negativa de Fajardo llegó cuando le pidió que compitieran en la consulta, y que decidió ir solo a la primera vuelta.

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Pese a esto, López volvió a buscarlo. Ella citó un fragmento de esa conversación:

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“Mira, Sergio, todavía podemos confluir. Yo acabo de ganar una consulta, tengo la obligación, la responsabilidad con la gente que me eligió de ir a primera vuelta, pero podemos hacer equipo, ¿por qué no hacemos fórmula y salimos adelante?”, narró la candidata presidencial.

Esta fue la respuesta de Fajardo, con base en la declaración de Claudia López: “También dijo que no, que él quería ir solo a primera vuelta. Yo respeto la decisión de Sergio”.

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