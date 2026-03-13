Claudia López inscribió su candidatura presidencial ante la sede de la Registraduría ubicada en Bogotá con Leonardo Huerta como su fórmula para llegar a la Casa de Nariño.

La jornada de la exalcaldesa de Bogotá de este viernes 13 de marzo, la fecha límite para oficializar las aspiraciones presidenciales, comenzó en las primeras horas de la mañana cuando salió en bicicleta a recoger a Huerta.

Juntos tomaron rumbo hacia la Registraduría para oficializar su aspiración para la contienda del domingo 31 de mayo en la que se buscará, en primera vuelta, el sucesor del presidente Gustavo Petro o los nombres de quienes pasarán a la segunda vuelta.

La exalcaldesa de Bogotá aseguró que, juntos, representan el 8,8 % de intención de voto y se mostró convencida de que, para la fecha de los comicios, podrán convertirse en una mayoría que triunfe en las urnas.

López destacó que su fórmula vicepresidencial trabajó como defensor del pueblo para los derechos de la salud, asegurando que el filósofo se cansó de recibir las denuncias de los pacientes y decidió administrar el país para resolver el problema.

En su intervención, López —quien en el pasado acompañó a Antanas Mockus en la ola verde— aseguró que en política ella ya no debe enfrentarse a los paramilitares, sino al Centro Democrático, y que tampoco debe contender contra las guerrillas, sino contra el Pacto Histórico.

“No nos vamos a amilanar hoy cuando ya competimos contra sus expresiones políticas”, expresó. Sin embargo, puntualizó también que Iván Cepeda, Aida Quilcué, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo son “buenas personas”.

“El uribismo, el petrismo, el Centro Democrático y el Pacto Histórico son dos extremos. En cambio, Leonardo y yo venimos de abajo. Reconocemos en el petrismo y en el Pacto Histórico una fuerza política que dejó las armas, renunció a la violencia y ha sido más exitosa que nosotros en incluir a la gente más violentada de nuestra sociedad”, comentó López.

La fórmula vicepresidencial, Huerta, aseguró que el objetivo de esa dupla política es construir un futuro que se base en las soluciones.