Una firma cazatalentos: la propuesta de Abelardo De La Espriella para garantizar la meritocracia en su gobierno

Abelardo De La Espriella, candidato presidencial, aseguró en entrevista con SEMANA que, para garantizar la meritocracia, propone utilizar una firma cazatalentos para conformar su equipo de gobierno.

“Nosotros estamos pensando, incluso, en reclutar a los mejores. ¿Por qué no a través de una firma cazatalentos? Sin politiquería, sin recomendaciones", manifestó el candidato de Defensores de la Patria a la periodista Vicky Dávila.

Y agregó que tanto él como su fórmula vicepresidencial no están comprometidos con ningún grupo político.

“Es la primera fórmula que no llega comprometida con ningún grupo político, con ningún partido. Les dijimos que no. Nos podemos dar el lujo de hacer las cosas diferentes, que es lo que necesita Colombia”, dijo.

Recalcó: “Pensemos en esa firma cazatalentos y otras opciones que hay para reconocer el mérito y el talento, que es lo que necesita Colombia”.

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Por otro lado, José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial de De La Espriella, les habló a los jóvenes estudiantes de universidad pública, mencionando el deterioro en las instituciones en el Gobierno Petro.

“En nuestro gobierno, el reconocimiento del mérito arranca por esos jóvenes que quieren estudiar. Vamos a reivindicar de nuevo los recursos a las universidades públicas. Vamos a invertir en ustedes”, sostuvo.