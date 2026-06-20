Abelardo De La Espriella hace llamado a la Fuerza Pública en caso de que el petrismo no acepte resultados: “Esta elección no se la van a robar”

El candidato presidencial Abelardo De La Espriella habló en exclusiva para SEMANA a propósito de los rumores de un estallido social en caso de que Iván Cepeda pierda las elecciones.

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De tal modo, De La Espriella hizo un llamado a la Fuerza Pública de modo que, si eso llega a pasar, hagan cumplir la Constitución. El candidato dejó claro que “esta elección no se la van a robar”.

“El llamado es a la Fuerza Pública, para que estemos claros. La Constitución que José Manuel y yo vamos a respetar y honrar; no vamos a proponer una constituyente en nuestros cuatro años de gobierno, vamos a honrar esa Constitución. Esa Constitución que nosotros vamos a honrar desde el Gobierno prescribe claramente que, en caso de que el Gobierno desconozca el orden constitucional, el Ejército debe intervenir para restaurarlo”, dijo De La Espriella.

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Por lo tanto, el candidato insistió a la Fuerza Pública que el juramento que ellos hicieron en su momento, no es para “favorecer al régimen que se quiere quedar a través de su heredero”.

En tal sentido, De La Espriella le recordó que el juramento de los integrantes de la Fuerza Pública es para hacer respetar la Constitución Política de Colombia.

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“Y confiamos en la Fuerza Pública de la República de Colombia; ustedes han visto cómo el presidente ha venido socavando a las instituciones, socavando el sistema electoral, vive fustigando al registrador, ha dicho que el software es probablemente manipulable; además de eso, ayer dijo que había un fraude, cuando son ellos los que están comprando votos con plata pública. Es que son unos cínicos; esta elección no se la van a robar, no la van a desconocer, porque aquí hay un pueblo soberano, una manda que se ha levantado y que está dispuesta a defender la patria”, agregó De La Espriella en SEMANA.