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Abelardo De La Espriella promete subir el subsidio al adulto mayor a $400.000: “Ya sacamos las cuentas”

El candidato presidencial habla a horas de la elección con Vicky Dávila en SEMANA.

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Redacción Semana
20 de junio de 2026 a las 8:46 p. m.
Vicky Dávila habla con Abelardo De La Espriella A HORAS de la segunda vuelta Barranquilla 20 junio 2026 Yesid Lancheros
Vicky Dávila habla con Abelardo De La Espriella A HORAS de la segunda vuelta Barranquilla 20 junio 2026 Yesid Lancheros

Abelardo De La Espriella, candidato presidencial, habla en entrevista exclusiva con Vicky Dávila en SEMANA, a pocas horas de que abran las urnas para la segunda vuelta presidencial.

En una ronda de preguntas rápidas, la periodista le preguntó al aspirante sobre algunas afirmaciones que desde la campaña de Iván Cepeda han difundido sobre sus propuestas.

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Entre ellas, el rumor de que retiraría el subsidio al adulto mayor, que hoy en día ronda los 230.000 pesos.

Frente a esto, De La Espriella aseguró que hizo “las cuentas” con su fórmula vicepresidencial José Manuel Restrepo para subirlo a 400.000 pesos.

Abelardo De La Espriella habla con Vicky Dávila a horas de la segunda vuelta: “No podemos pecar por exceso de confianza”

“¿Qué clase de persona tendría que ser uno para quitarle a un viejito 250.000 pesos? Todo lo contrario. Con José Manuel Restrepo ya sacamos las cuentas. Se los podemos subir a 400.000 pesos el subsidio", manifestó De La Espriella en SEMANA.

Igualmente, negó que eliminaría el Icetex y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).