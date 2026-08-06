Guerra sucia de desinformación a pocos días de la elección del nuevo contralor

A seis días de que el Congreso vote en pleno y elija al nuevo contralor general de la República, habría estallado una guerra sucia de desinformación.

Según fuentes consultadas, se estaría utilizando el nombre del nuevo Gobierno de Abelardo De La Espriella para ponerles votos o quitarles respaldos a los candidatos con más chance. En ese sentido, de acuerdo con las fuentes, se estaría usando de forma indebida un supuesto apoyo del presidente entrante.

Lo cierto es que el nuevo Gobierno ha dicho que no le ha dado ni le dará el visto bueno a ninguno de los aspirantes. Lo que ha pedido hasta ahora, por parte del ministro del Interior designado, Rodrigo Lara, es que no se dé una alianza con el Pacto Histórico que haga que se frene la actividad del órgano de control con miras a investigar presuntos hechos de corrupción del Gobierno saliente de Gustavo Petro.

El entrante Gobierno De La Espriella ha dicho que no tiene candidato en esta elección a contralor general y que respetará la independencia del Congreso.

Hoy, los candidatos con más opción de llegar a la Contraloría General de la República son Jorge Laverde y Andrés Castro.