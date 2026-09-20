Vicepresidente José Manuel Restrepo viajó en un vuelo comercial de Avianca a la Asamblea de la ONU: este es el video

El vicepresidente José Manuel Restrepo hablará en nombre del país en la Asamblea General de las Naciones Unidas que se desarrollará esta semana en Nueva York, Estados Unidos.

El vicepresidente y el canciller presentarán ante la Asamblea de la ONU los nuevos lineamientos de la política exterior del país

SEMANA conoció un video en el que el alto funcionario del Gobierno viajó en un vuelo comercial de Avianca. En la imagen se le ve sentado, aprovechando las horas de vuelo para trabajar en ese propósito.

Según informaron desde la Vicepresidencia, Restrepo iniciará su agenda este lunes con una reunión con Americas Society/Council of the Americas, un think tank y foro empresarial enfocado en las relaciones entre Estados Unidos y América Latina.

Posteriormente entregará declaraciones a los medios de comunicación y luego participará en el foro internacional de Concordia, en el que se abordarán temas relacionados con la cadena de suministro de minerales críticos, como litio, cobre, tierras raras, entre otros, en los que Colombia busca posicionarse como un socio estratégico en la región.

Luego, sostendrá un encuentro bilateral con el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, para fortalecer la relación bilateral entre ambos países.

A eso se le suma un diálogo sobre inteligencia artificial con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), una reunión con la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), Kristi Noem, para abordar la participación de Colombia en el Escudo de las Américas y finalizará la agenda del lunes con una mesa redonda en el Business Council for International Understanding (BCIU).