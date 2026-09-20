Abelardo De La Espriella y su conmovedor mensaje de Amor y Amistad a ‘Analu’: “Mi compañera de vida”

Abelardo De La Espriella aprovechó la celebración del Día del Amor y la Amistad para compartir un mensaje dedicado a su esposa, Ana Lucía Pineda. El mandatario contó que pasó la noche junto a ella y rodeado de amigos.

Ana Lucía Pineda subió sentida foto con Abelardo De La Espriella por fecha especial y dejó mensaje: “Seguir caminando juntos”

El mensaje de Abelardo de la Espriella para Ana Lucía Pineda

En una publicación en Instagram, Abelardo de la Espriella compartió algunos detalles de la celebración del Día del Amor y la Amistad y dedicó unas palabras a su esposa, Ana Lucía Pineda, a quien llama “Analu”.

“Analu es mi compañera de vida, de sueños, de aventuras y de tantas historias que todavía nos quedan por escribir”, escribió el mandatario en la publicación.

De La Espriella también destacó la importancia de compartir estos momentos con las personas cercanas y agradeció a sus amigos por el cariño y la lealtad que, según expresó, han demostrado a lo largo de los años.

“Qué fortuna caminar juntos, compartir la vida con quienes queremos, celebrar los buenos momentos, sostenernos en los difíciles y seguir eligiéndonos cada día”, señaló.

El mensaje estuvo acompañado por una declaración de cariño hacia su esposa: “Gracias por tanto, vida mía”.

Ana Lucía Pineda conoce al presidente De La Espriella desde que ella era bebé, debido a que sus familias mantenían una relación de amistad.

Años después, volvieron a encontrarse en Bogotá y comenzaron su relación.

La pareja también ha compartido públicamente momentos relacionados con la vida familiar y, más recientemente, con la participación de Ana Lucía en actividades de atención a la emergencia provocada por el terremoto.

La publicación por el Día del Amor y la Amistad se suma así a los mensajes públicos que De La Espriella ha dedicado a su esposa, en los que ha resaltado su acompañamiento y el papel que ha tenido junto a él.