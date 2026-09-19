Estos serán los temas estratégicos que abordará Colombia en la Asamblea General de la ONU, según el embajador Mauricio Gaona

Colombia inicia su participación en la semana de alto nivel de las Naciones Unidas (UNGA 81) en Nueva York, un escenario clave donde el país, que actualmente forma parte del Consejo de Seguridad, buscará consolidar su posición en el sistema internacional.

Mauricio Gaona, embajador de Colombia ante la ONU, interviene ante el Consejo de Seguridad: “Sin reglas no hay seguridad”

A través de una publicación en sus redes sociales, el embajador de Colombia ante Naciones Unidas, Mauricio Gaona, dio la bienvenida a UNGA 81, y destacó que “estamos listos para recibir a nuestra delegación y posicionar al país en el escenario internacional”.

Gaona destacó que durante el encuentro global se abordarán debates de trascendencia mundial y de alto interés para el futuro de la humanidad. Entre los temas principales que se discutirán destacan la inteligencia artificial, la tecnología cuántica, el cambio climático, el conflicto en el medioambiente, la guerra en Ucrania y el desarrollo de misiones de paz en el mundo.

También explicó que, para maximizar el impacto de su participación, la delegación colombiana ha coordinado una agenda de reuniones con jefes de Estado, primeros ministros, vicepresidentes, ministros, embajadores y empresarios de más de una docena de naciones.

Entre los países participantes se encuentran socios estratégicos como Estados Unidos, Reino Unido, Singapur, Emiratos Árabes, Noruega, Suecia, Suiza, Austria, Grecia, Argelia, Ghana, República Dominicana, Barbados, Perú, Chile, Paraguay, Uruguay y Ecuador.

El propósito fundamental de estos encuentros es abrir nuevos espacios comerciales y económicos para los ciudadanos colombianos, tratar asuntos estratégicos bilaterales y multilaterales, y restablecer relaciones internacionales indispensables para el país.

“Esas conversaciones estarán encabezadas por el vicepresidente de la República y el canciller. Además, nos acompañarán el ministro de Comercio Exterior y el embajador en Washington”, sentenció Gaona.