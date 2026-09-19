Debate de la UNGRD: las posturas del Pacto Histórico y el Centro Democrático

Esta semana, en la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes, el Pacto Histórico y el Centro Democrático sentaron su postura sobre un debate de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Durante el debate de control político se informó el estado en que recibieron dicha entidad y cómo serán administrados los recursos. Quien sorteó el debate fue Isabel Cristina Arboleda, jefe de la Oficina Asesora de Planeación.

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Al finalizar la sesión, tanto los congresistas del Pacto Histórico como del Centro Democrático calificaron de insatisfactorias las respuestas de la funcionaria.