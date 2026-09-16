Pacto Histórico: Racero se salva de medida de aseguramiento por caso Fruver, pero Alex Flórez será acusado por violencia intrafamiliar

El senador David Racero se acaba de salvar de una medida de aseguramiento por el polémico caso Fruver, pero uno de sus colegas del Partido Pacto Histórico, Álex Flórez, no corrió con la misma suerte y será acusado por una denuncia de violencia intrafamiliar contra su expareja.

SEMANA conoció que en medio de la Sala de Instrucción que se dio desde la mañana de este miércoles 16 de septiembre, los magistrados decidieron no imponerle medida de aseguramiento a Racero por ese caso, pero sí llevarán a juzgamiento al congresista Álex Flórez.

La decisión a favor de Racero

El magistrado César Reyes, quien lleva ese caso por reparto, presentó su ponencia pidiendo no imponerle una medida de aseguramiento al senador David Racero, del Partido Pacto Histórico, por el conocido caso Fruver que le ha generado hasta procesos de ‘muerte política’ en el Consejo de Estado.

David Racero, representante a la Cámara del Pacto Histórico por Bogotá rinde indagatoria en la Corte Suprema de Justicia por el "caso del fruver" Bogotá 9 marzo Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

Esta revista conoció que la magistrada Cristina Lombana salvó su voto frente a esa postura, mientras que sus compañeros Francisco Farfán y Héctor Alarcón salvaron parcialmente su decisión. Sin embargo, las mayorías de la Sala de Instrucción decidieron no imponerle medida de aseguramiento.

Sin embargo, el congresista progresista seguirá siendo investigado por la Corte Suprema de Justicia por las supuestas irregularidades que habría realizado para que integrantes de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL), al parecer, terminaran trabajando en una tienda de frutas y verduras en Bogotá, el cual, sería propiedad de su familia.

Flórez, acusado

Esa misma Sala de Instrucción que se llevó a cabo durante este miércoles, también decidió acusar y llevar a juicio al senador Álex Flórez, quien tiene un proceso pendiente por un supuesto caso de violencia intrafamiliar contra su expareja.

Senador Alex Flórez podría terminar en juicio por presunta violencia intrafamiliar contra su exesposa. Así va el proceso

La mujer intentó desestimar esos señalamiento en marzo de 2025, rechazó las acusaciones de presunta violencia intrafamiliar, aseguró que los hechos nunca ocurrieron y terminó advirtiendo que todo se trataría de un ataque para afectar la reputación del congresista.

Sin embargo, la Sala de Instrucción tendrías las pruebas suficientes para acusar al senador del Pacto y llevar su caso a la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema, donde será juzgado penalmente por este episodio que le apareció el año pasado.