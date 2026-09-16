Los pantallazos de WhatsApp que un trabajador tenga con su jefe pueden ser utilizados como prueba en un proceso laboral.

La Corte Suprema de Justicia explicó que estas capturas, cuando son presentadas impresas, pueden tener naturaleza de prueba documental.

Eso sí, su valor dependerá de lo que realmente demuestre el contenido de la conversación.

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¿Qué dijo exactamente la Corte sobre los pantallazos?

En un proceso laboral, una trabajadora presentó, entre otras pruebas, un pantallazo de una conversación de WhatsApp con su jefe.

En el mensaje, ella preguntaba si podía solicitar a un tercero que la transportara para realizar una diligencia relacionada con la entrega de créditos y paz y salvos.

La conversación permitía establecer que la trabajadora había hecho esa solicitud. Sin embargo, en la captura no aparecía una respuesta del jefe aceptándola.

La trabajadora pretendía utilizar ese mensaje para respaldar que había contado con autorización de su empleador.

La Corte, sin embargo, encontró que el contenido de la conversación no permitía demostrar ese hecho. En particular, el alto tribunal señaló que no aparecía un “asentimiento empresarial” frente a la solicitud.

La diferencia es importante: el pantallazo podía servir para demostrar que hubo una petición, pero no para demostrar que esa petición hubiera sido aprobada.

La aclaración está contenida en la sentencia SL702-2026, de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

La decisión resulta relevante porque WhatsApp se ha convertido en un canal habitual para hablar sobre asuntos del trabajo. Permisos, instrucciones, horarios, tareas o diferentes situaciones, que ahora pueden terminar siendo discutidas ante un juez.

En términos sencillos, un trabajador puede presentar una conversación de WhatsApp dentro de un proceso laboral si considera que puede ayudar a demostrar un hecho.

Sin embargo, eso no significa que el juez tenga que darle la razón por el simple hecho de existir un pantallazo.

La Corte hizo énfasis precisamente en esta diferencia: una captura puede ser considerada como documento, pero hay que analizar qué demuestra realmente.

El juez debe revisar el contenido de la conversación y determinar qué puede acreditarse con ella. También debe analizarla junto con las demás pruebas que existan dentro del proceso.

Una captura puede demostrar que una persona envió determinado mensaje, pero eso no necesariamente significa que también pueda demostrar que la otra persona estuvo de acuerdo con lo solicitado.

La justicia laboral puede valorar conversaciones de WhatsApp como prueba cuando estas ayudan a demostrar hechos relacionados con el conflicto. Foto: Getty Images

¿Qué significa esto para los trabajadores?

La decisión puede ser especialmente relevante cuando una situación laboral queda registrada en WhatsApp.

Una conversación puede servir para acreditar, por ejemplo, que una persona hizo una solicitud o recibió determinada comunicación.

Pero si se pretende demostrar que hubo una autorización, una orden o un acuerdo, será necesario que el contenido del chat permita establecerlo.

Por eso, cuando una conversación pueda ser importante, guardar únicamente un pantallazo aislado puede no ser suficiente.

Conservar el contexto completo de la conversación permite conocer qué se preguntó, qué se respondió y cómo evolucionó el intercambio de mensajes.

Esto es especialmente importante en conversaciones relacionadas con permisos, instrucciones, cambios de horario, tareas o situaciones que posteriormente puedan generar una controversia laboral.

La decisión tampoco significa que cualquier mensaje enviado por un jefe pueda ser utilizado automáticamente para demostrar una obligación o una autorización.

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La decisión deja una regla práctica: un chat puede ser útil para respaldar una situación laboral, pero su valor dependerá de lo que realmente pueda demostrar.