Importante anuncio para viajeros que vuelan desde Manizales hacía Medellín y Bogotá, tras el terremoto

El aeropuerto La Nubia volvió a entrar en escena como punto importante de la conectividad de Caldas después de la emergencia del 10 de agosto. Ahora llega un anuncio que mueve nuevamente el tablero para quienes necesitan viajar hacia Antioquia y Bogotá.

Clic, único operador en el Aeropuerto La Nubia de Manizales, hizo anuncio para más conectividad en zona del terremoto

El gobernador de Caldas, Henry Gutiérrez Ángel, anunció este miércoles que Manizales vuelve a tener conexión aérea regular con Medellín, con vuelos programados los días lunes, miércoles y viernes.

La noticia llega poco más de un mes después del terremoto del 10 de agosto, una emergencia que puso a prueba la operación del Aeropuerto La Nubia. Según el gobernador, el terminal retomó sus vuelos comerciales apenas un día después del sismo.

Desde entonces, la terminal aérea también ha tenido un papel importante en la llegada y articulación de ayudas humanitarias destinadas al departamento.

Pero el anuncio no se quedó únicamente en el regreso de la ruta hacia Medellín.

Gutiérrez también confirmó la recuperación del “vuelo de primera hora” hacia Bogotá, que saldrá a las 7:10 de la mañana. La conexión está pensada especialmente para empresarios, comerciantes, funcionarios y ciudadanos que necesitan llegar temprano a la capital y tener la posibilidad de regresar a Manizales el mismo día.

El dato resulta especialmente relevante para quienes dependen de viajes de corta duración y necesitan aprovechar buena parte de la jornada en Bogotá.

En el caso de Medellín, la operación vuelve a permitir una conexión que ya había tenido cambios en los últimos años. En 2024, la aerolínea Clic había suspendido la ruta entre las dos ciudades, situación que generó reclamos desde Caldas por el impacto que tenía sobre la conectividad del departamento.

Ahora, el gobernador presenta el regreso de los vuelos como una nueva oportunidad para fortalecer la conexión aérea de Manizales con Medellín.

Aeropuerto La Nubia, en Manizales. Foto: Aeropuerto La Nubia

La importancia de La Nubia también quedó reflejada en las cifras entregadas por Gutiérrez. Según explicó, durante este mes se han realizado 252 vuelos hacia Bogotá, después de que el aeropuerto retomara sus operaciones tras el terremoto.

El anuncio ocurre además mientras Caldas avanza en la recuperación de los municipios afectados por el sismo del 10 de agosto. La Gobernación ha señalado que mantiene acciones de reconstrucción y acompañamiento a las localidades afectadas.

Con la nueva programación, los viajeros de Manizales tendrán nuevamente una conexión aérea directa con Medellín tres días a la semana y una opción temprana para llegar a Bogotá.

La Nubia, que volvió a operar apenas un día después de la emergencia, ahora busca recuperar también conexiones que resultan claves para la movilidad, los negocios y el turismo de Caldas.