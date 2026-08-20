Alcaldía de Manizales entrega nuevo balance de la situación de la ciudad tras el terremoto del 10 de agosto

Tras el terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto, las distintas ciudades en Colombia se encuentran en proceso de reconstrucción. Manizales continúa con las labores de atención y recuperación de las zonas afectadas. La Alcaldía presentó su último balance de la emergencia, que deja cerca de 8.000 personas damnificadas, 10.000 viviendas afectadas y 2.600 predios evacuados.

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El reporte fue entregado por el alcalde de Manizales, Jorge Eduardo Rojas, quien explicó que la actualización no se presentó al finalizar esa jornada debido al acompañamiento realizado durante la visita del vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo, a la ciudad.

De acuerdo con el balance, 211 personas resultaron heridas y seis fallecieron como consecuencia de la emergencia. Además, 208 personas permanecen actualmente en albergues, mientras las autoridades continúan con la atención humanitaria y las labores de caracterización de las familias afectadas.

Uno de los principales frentes de trabajo se concentra en la revisión de inmuebles. La Administración recibió 5.437 solicitudes de visita, de las cuales cerca de 3.000 ya fueron atendidas. Actualmente se adelanta un cruce de las bases de datos para identificar posibles registros duplicados, debido a que algunas llamadas podrían corresponder a una misma dirección reportada bajo diferentes nombres.

Obras en la ciudad de Manizales Foto: Alcaldía de Manizales / API

En cuanto a las viviendas, la Alcaldía estima que 10.000 resultaron afectadas. De ese total, unas 5.000 presentan daños menores, 3.500 tienen afectaciones medias o altas y 1.500 registran afectación total. Para continuar con estas evaluaciones, cerca de 80 ingenieros permanecen trabajando en diferentes sectores de la ciudad.

La emergencia también tuvo consecuencias sobre la actividad económica. Más de 2.000 establecimientos comerciales presentan algún tipo de afectación, de los cuales 602 fueron clasificados con daños críticos o altos. Sin embargo, uno de los avances de la jornada del 18 de agosto fue la reapertura de la carrera 23, donde se concentran aproximadamente 2.900 establecimientos y miles de trabajadores. La mayoría de los comercios retomó sus actividades, aunque algunos permanecen cerrados debido a las condiciones de riesgo de los edificios donde funcionan.

Obras en la ciudad de Manizales Foto: Alcaldía de Manizales / API

En materia de servicios públicos, 293 usuarios continúan sin servicio de gas, mientras que el acueducto ya fue restablecido en su totalidad. Además, se han entregado 8.500 kits de ayuda humanitaria y cerca de 500 subsidios de arrendamiento, con el apoyo de la Cruz Roja.

Manizales avanza en la recuperación

El retorno a las actividades educativas también comenzó de manera gradual. Desde el martes 18 de agosto, el 78 % de los colegios de Manizales desarrollaba nuevamente sus actividades académicas. El proceso contempla especialmente a estudiantes que todavía sienten temor, cuyas familias permanecen evacuadas o atraviesan situaciones complejas derivadas del terremoto.

De manera paralela, la Alcaldía trabaja en el Plan de Reconstrucción de Manizales, cuyo marco general ya está definido. La Administración espera que el Concejo Municipal apruebe un crédito de $220.000 millones para culminar la atención de la emergencia y avanzar en la recuperación.

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El plan contempla demoliciones de inmuebles que representan un riesgo, mejoramiento de viviendas mediante subsidios según el nivel de afectación, recursos para vivienda nueva, un banco de materiales dirigido especialmente a familias de asentamientos informales y un plan de apoyo al sector comercial.

Como parte de estas acciones, ya comenzaron procesos para demoler edificaciones consideradas de alto riesgo, entre ellas un edificio ubicado en el sector de Milán y otro localizado en el lateral de la Clínica La Presentación.

Mientras avanzan estas intervenciones, la Alcaldía mantiene la atención a las familias afectadas y las labores de revisión estructural, al tiempo que la ciudad busca recuperar progresivamente sus actividades educativas, comerciales y económicas.