Último balance de la UNGRD: sube a 319 la cifra de muertos por el terremoto de 7.4 en Colombia

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) entregó este jueves 20 de agosto un nuevo balance sobre la emergencia provocada por el terremoto de magnitud 7.4 registrado el pasado 10 de agosto en San José del Palmar, Chocó. Con corte a las 6:30 a. m., las autoridades reportaron afectaciones en 15 departamentos y 476 municipios del país.

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De acuerdo con la actualización, 153.336 familias resultaron afectadas, cifra que corresponde a un total de 282.709 personas que han sufrido las consecuencias de la emergencia. El balance también da cuenta de la magnitud de la afectación sobre la población, con 319 personas fallecidas, 4.506 heridas y 260 desaparecidas.

En medio de las labores de atención y respuesta desarrolladas desde el momento del sismo, 364 personas han sido rescatadas. Estas cifras hacen parte del consolidado nacional presentado por la UNGRD.

Los equipos de búsqueda y rescate siguen trabajando en las zonas afectadas por el sismo. Foto: AP Photo/Santiago Saldarriaga

Viviendas y edificaciones, entre las principales afectaciones

El terremoto dejó un impacto significativo sobre las viviendas y otras estructuras. Según el reporte, 163.492 viviendas presentan algún tipo de avería, mientras que otras 31.461 fueron destruidas como consecuencia de la emergencia.

A estas cifras se suman las afectaciones registradas en edificios. La UNGRD reportó 5.809 edificaciones averiadas y 302 colapsadas, lo que refleja los daños ocasionados por el movimiento sísmico en diferentes zonas del territorio nacional.

La infraestructura destinada a la prestación de servicios esenciales también resultó afectada. El balance registra 348 centros de salud y 3.483 centros educativos con algún tipo de afectación. Asimismo, se reportaron daños en 4.996 centros comunitarios, espacios que hacen parte de la infraestructura utilizada por las comunidades en los municipios afectados.

En materia de movilidad, el reporte nacional contabiliza 449 vías afectadas, además de 68 puentes vehiculares y 14 puentes peatonales con daños. A esto se suman cinco aeropuertos y 112 acueductos que también presentan afectaciones.

Varios grupos de socorristas nacionales e internacionales atienden la emergencia causada por el terremoto. Foto: Hospital Universitario San José

Los animales también han sufrido en la tragedia

La emergencia no solo ha tenido consecuencias para las personas y la infraestructura. De acuerdo con la actualización de la UNGRD, 1.731 animales resultaron afectados durante el terremoto. Hasta el corte del informe, 1.044 habían sido rescatados.

El más reciente balance entregado permite dimensionar la magnitud de la emergencia que se mantiene en diferentes regiones del país 10 días después del terremoto de 7.4, cuyo epicentro fue ubicado en San José del Palmar, Chocó.