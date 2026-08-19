Tras el terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto, Cali continúa con las labores de atención y recuperación de las personas afectadas por la emergencia. Nueve días después del movimiento telúrico, el alcalde Alejandro Eder entregó un nuevo balance de la situación y señaló que la ciudad ya entró en una nueva etapa que contempla tanto la atención de la crisis humanitaria como el inicio de las labores de recuperación.

Actualización de cifras en Pereira tras el terremoto: se reportan 99 fallecidos y más de 132 personas desaparecidas

De acuerdo con el mandatario, 141 personas han fallecido como consecuencia de la tragedia; 132 de las víctimas ya fueron entregadas a sus familias. Eder explicó que este proceso continúa siendo una prioridad para la administración, con el propósito de “garantizar un manejo digno de las víctimas y permitir que sus familiares puedan cerrar este proceso”.

A la cifra de fallecidos se suman cerca de 1.600 personas heridas. Además, las labores de búsqueda y recuperación continúan en tres puntos de la ciudad, donde ya fueron ubicadas las seis últimas víctimas que permanecen pendientes de ser recuperadas.

Edificio Cantabria, sur de Cali, tras el terremoto Foto: Tomado de X: @mateocardonah

En paralelo, la Alcaldía avanza en la caracterización de las familias damnificadas. Para esta tarea se dispuso de un equipo conformado por 300 personas, que ya ha realizado el censo de aproximadamente 10.000 familias. Según las estimaciones entregadas por Eder, estas familias representan a más de 25.000 personas afectadas por la emergencia.

El alcalde aclaró que el concepto de damnificados no se limita a quienes resultaron afectados por el colapso de edificaciones. La administración ha recibido hasta el momento más de 7.700 reportes de edificios e inmuebles afectados por el terremoto, que están siendo revisados por diferentes equipos técnicos.

Terremoto en Cali, Hospital Universitario del Valle Foto: Gobernación del Valle

Para avanzar en la evaluación de las estructuras, actualmente trabajan más de 50 equipos de ingenieros estructurales, encargados de realizar inspecciones detalladas en los inmuebles que presentan mayores afectaciones. Hasta ahora, 920 edificaciones ya fueron sometidas a una revisión estructural a fondo.

De ese grupo, 400 presentan problemas estructurales graves o algún tipo de colapso parcial. Ante estas condiciones, el alcalde advirtió que una parte importante de estas edificaciones podría requerir demolición, por lo que pidió a los caleños prepararse para una etapa de recuperación que, según explicó, será prolongada.

Eder señaló que la emergencia debe entenderse como un proceso que podría extenderse durante aproximadamente tres años. La primera fase corresponde a la ‘crisis humanitaria’, que, de acuerdo con las conversaciones adelantadas con la Cruz Roja, podría prolongarse entre tres y seis meses desde el día del terremoto.

Posteriormente, la ciudad deberá avanzar en las labores de reconstrucción y recuperación de las zonas afectadas. El mandatario insistió en que, pese a la magnitud de la tragedia, Cali deberá afrontar esta etapa con la expectativa de recuperarse y salir fortalecida de la emergencia. “Los caleños nos vamos a levantar de esto y nos vamos a levantar más fuertes, más resilientes de lo que estábamos antes”, señaló.