Actualización de cifras en Pereira tras el terremoto: se reportan 99 fallecidos y más de 132 personas desaparecidas

A nueve días del terremoto de magnitud 7,4 registrado el pasado 10 de agosto en Colombia, el Puesto de Mando Unificado de Pereira presentó un nuevo balance sobre las afectaciones ocasionadas por la emergencia. El reporte, actualizado este 19 de agosto, da cuenta de 99 personas fallecidas, 132 desaparecidas y 259 heridas, además de importantes daños en viviendas e infraestructura del municipio.

Gobernación de Risaralda declara calamidad pública y urgencia manifiesta tras terremoto en Colombia

De acuerdo con el tablero de control y seguimiento del PMU, durante las labores de atención de la emergencia han sido rescatadas 260 personas. A estas cifras se suman las acciones adelantadas para atender a los animales afectados: 23 han sido rescatados y otros 200 han recibido atención.

Uno de los principales impactos de la emergencia se concentra en las viviendas. El consolidado establece que 35.263 viviendas presentan algún tipo de afectación, con diferentes niveles de daño que han sido establecidos durante las labores de evaluación.

Tras el terremoto, otras personas salen a trabajar intentando continuar con su vida. Foto: Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana.

Del total de inmuebles afectados, 9.200 presentan daños severos con afectación estructural, equivalentes al 26 %. Otros 10.124 registran daños severos, aunque sin afectación estructural, lo que representa el 29 % del total. A esto se suman 8.437 viviendas con daños moderados, correspondientes al 24 %, y 7.140 con afectaciones leves, que representan el 20 %.

La emergencia también ha tenido consecuencias sobre diferentes tipos de infraestructura. Según el balance del PMU, 34 edificaciones destinadas a servicios de salud resultaron afectadas, mientras que otras 165 corresponden a infraestructura educativa. En el sector cultural se reportan dos edificaciones afectadas.

Los organismos de emergencia también han tenido que evaluar instalaciones esenciales para la respuesta ante este tipo de situaciones. En el consolidado aparecen cinco estaciones de bomberos con afectaciones y 25 edificaciones correspondientes a infraestructura institucional.

Terremoto en Colombia afectaciones en Pereira Foto: Raúl Palacios

La movilidad también hace parte del balance entregado por las autoridades. Hasta la fecha se reportan 14 puentes afectados y 13 kilómetros de vías con algún tipo de afectación, situación que se suma a los daños registrados en viviendas y edificaciones de diferentes sectores.

En cuanto a las estructuras que presentan mayores daños, el PMU reportó el colapso total de 66 edificaciones. Estas condiciones han requerido la intervención y seguimiento de los organismos encargados de evaluar los riesgos derivados de la emergencia.

El nuevo balance permite dimensionar el impacto que ha dejado el terremoto en la ciudad de Pereira, donde las autoridades continúan recopilando información sobre las personas afectadas y las condiciones de las viviendas y la infraestructura. A medida que avanzan las evaluaciones, el consolidado del Puesto de Mando Unificado recoge las afectaciones identificadas en distintos sectores y las acciones adelantadas durante la atención de la emergencia.