Alcalde de Pereira, Mauricio Salazar, anunció importante paso para la reactivación económica

El alcalde de Pereira, Mauricio Salazar, presentó una estrategia de empleabilidad temporal destinada a brindar respaldo financiero directo a los hogares vulnerables de la capital risaraldense.

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El proyecto gubernamental contempla la contratación de 5.000 ciudadanos para apoyar labores operativas en el espacio público durante el último trimestre del año, como parte de los planes de choque implementados por la administración distrital para acelerar la recuperación de la economía local.

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La convocatoria laboral iniciará ejecuciones durante los meses de octubre, noviembre y diciembre. De acuerdo con el diseño del programa, las cuadrillas contratadas prestarán sus servicios en tres frentes de trabajo de campo: mantenimiento de áreas verdes, limpieza de sectores críticos y pintura de infraestructura comunitaria, intervenciones orientadas a mejorar el entorno ambiental y la presentación estética de la zona urbana.

Salarios y cargos de la oferta laboral

El esquema contractual diseñado por la administración municipal fija jornadas de trabajo de medio tiempo. Este formato de vinculación busca permitir que las personas beneficiadas dispongan de la otra mitad de la jornada diaria para desarrollar emprendimientos propios, realizar actividades personales o atender responsabilidades en el entorno familiar.

Mauricio Salazar, alcalde de Pereira, anunció la oferta laboral para los ciudadanos de la capital de Risaralda. Foto: ElManuel/Alcaldía de Pereira

En relación con la remuneración económica e incentivos dispuestos para los trabajadores, el alcalde Salazar precisó que “recibirán más de medio salario mínimo, el auxilio de transporte completo y todas sus prestaciones sociales”, asegurando que el proceso cumplirá con todas las garantías laborales y de seguridad social vigentes en la normativa nacional.

Requisitos de inscripción y acceso a la convocatoria

Para facilitar la masificación de las oportunidades de empleo y agilizar el proceso de vinculación, el gobierno local simplificó los filtros de selección para los aspirantes.

Las autoridades municipales establecieron únicamente dos requisitos de elegibilidad: acreditar la mayoría de edad y certificar residencia o domicilio permanente en el municipio de Pereira.

VAMOS A GENERAR 5.000 PUESTOS DE TRABAJO PARA LOS PEREIRANOS



Una contratación histórica que tendrá tres grandes frentes: limpieza, pintura y ornato, este será un apoyo para las familias mientras avanzamos en la reactivamos la economía de la ciudad.



Serán empleos hasta diciembre… pic.twitter.com/1r5YbB5u1W — Alcaldía de Pereira (@Alcaldiapereira) September 14, 2026

Los ciudadanos interesados en postularse a los 5.000 puestos de trabajo deberán diligenciar el formulario habilitado en los canales digitales y enlaces oficiales de la administración.

Al referirse al impacto social que busca el proyecto en la comunidad, el mandatario local concluyó: “Queremos que, mientras empieza la reconstrucción y reactivamos la economía de Pereira, miles de familias tengan un ingreso asegurado y lleguen a diciembre con plática en los bolsillos”; así, ratificó el compromiso de recuperar los niveles de empleo en la región.