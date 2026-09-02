Alcaldía de Pereira lanzó advertencia para las personas que realizaron este delito en medio de la emergencia por el terremoto

Tras el devastador terremoto del pasado lunes 10 de agosto, que dejó un saldo de aproximadamente 300 personas fallecidas y miles de familias damnificadas, Colombia de a poco inicia la fase de reconstrucción, mientras se sigue repartiendo la ayuda humanitaria.
Sin embargo, en medio de las entregas de recursos públicos y subsidios de emergencia, las autoridades locales han detectado intentos de estafa y aprovechamiento ilícito por parte de personas no afectadas por el sismo.
La situación ha encendido las alarmas en el Eje Cafetero, donde diversos sectores denuncian la presencia de inescrupulosos que buscan beneficiarse indebidamente de los censos de damnificados.
Frente a esta problemática, las instituciones locales activaron protocolos de fiscalización para garantizar que la ayuda llegue exclusivamente a las víctimas reales del desastre natural.
Controles a la ocupación ilegal de predios en Pereira
Frente a los intentos de invasión de lotes y apropiación de terrenos privados o públicos en la capital risaraldense, la administración municipal emitió un contundente pronunciamiento institucional.
Las autoridades territoriales aclararon que los planes de contingencia no pueden ser utilizados como fachada para cometer delitos contra la propiedad privada o colectiva en la ciudad.
A través de un comunicado oficial, la Alcaldía de Pereira enfatizó: “No permitiremos que personas que no son damnificadas ingresen de manera irregular a lotes ajenos o intenten quedarse allí aprovechándose de la situación”.
El gobierno local reiteró que el censo de afectados está debidamente sistematizado y que las ayudas gubernamentales cuentan con protocolos estrictos de verificación.
Nuevas medidas para solucionar este inconveniente
La administración municipal resaltó el papel fundamental de las redes comunitarias en la identificación temprana de avivatos que intentan comercializar o acaparar los insumos de socorro.
Las autoridades hicieron un llamado vehemente a los ciudadanos para que informen de manera inmediata cualquier intento de apoderamiento ilícito de tierras o manipulación de entregas humanitarias.
En sus declaraciones oficiales, un vocero de la Alcaldía de Pereira denunció que algunos individuos “se están aprovechando de la crisis para hacer negocio con lo que no les pertenece”.
Frente a este escenario, el portavoz institucional dirigió un mensaje a la comunidad expresando que “a quienes quieran hacer de la crisis un negocio les decimos: a Pereira la respetan; juntos recuperaremos nuestra ciudad”.
Transparencia en la entrega de ayudas y reconstrucción
El gobierno de Pereira ratificó que mantendrá la presencia del cuerpo de policía y de los inspectores de control urbano para proteger los predios vulnerables.
Asimismo, la administración local reiteró que los recursos asignados para la reconstrucción física e infraestructura de la capital de Risaralda serán ejecutados bajo estrictos parámetros de transparencia y veeduría ciudadana.
Las autoridades de socorro recordaron a los afectados que la atención institucional se realiza de forma directa y sin intermediarios en los puntos oficiales habilitados por la gestión del riesgo.