Alcaldía de Pereira lanzó advertencia para las personas que realizaron este delito en medio de la emergencia por el terremoto

Tras el devastador terremoto del pasado lunes 10 de agosto, que dejó un saldo de aproximadamente 300 personas fallecidas y miles de familias damnificadas, Colombia de a poco inicia la fase de reconstrucción, mientras se sigue repartiendo la ayuda humanitaria.

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Sin embargo, en medio de las entregas de recursos públicos y subsidios de emergencia, las autoridades locales han detectado intentos de estafa y aprovechamiento ilícito por parte de personas no afectadas por el sismo.

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La situación ha encendido las alarmas en el Eje Cafetero, donde diversos sectores denuncian la presencia de inescrupulosos que buscan beneficiarse indebidamente de los censos de damnificados.

Frente a esta problemática, las instituciones locales activaron protocolos de fiscalización para garantizar que la ayuda llegue exclusivamente a las víctimas reales del desastre natural.

Controles a la ocupación ilegal de predios en Pereira

Frente a los intentos de invasión de lotes y apropiación de terrenos privados o públicos en la capital risaraldense, la administración municipal emitió un contundente pronunciamiento institucional.

Las familias afectadas por el terremoto del 10 de agosto en Pereira tuvieron hasta el 26 de agosto para realizar el registro y entregar información sobre las afectaciones sufridas. Foto: Composición Semana/Getty Images -Gabriel Aponte /Redes sociales -API

Las autoridades territoriales aclararon que los planes de contingencia no pueden ser utilizados como fachada para cometer delitos contra la propiedad privada o colectiva en la ciudad.

A través de un comunicado oficial, la Alcaldía de Pereira enfatizó: “No permitiremos que personas que no son damnificadas ingresen de manera irregular a lotes ajenos o intenten quedarse allí aprovechándose de la situación”.

Sobrevivientes del terremoto en Pereira cerca de una de las zonas más afectadas de la ciudad. Foto: Anadolu via AFP

El gobierno local reiteró que el censo de afectados está debidamente sistematizado y que las ayudas gubernamentales cuentan con protocolos estrictos de verificación.

Nuevas medidas para solucionar este inconveniente

La administración municipal resaltó el papel fundamental de las redes comunitarias en la identificación temprana de avivatos que intentan comercializar o acaparar los insumos de socorro.

Las familias afectadas por el terremoto del 10 de agosto en Pereira tienen hasta el 26 de agosto para realizar el registro y entregar información sobre las afectaciones sufridas. Foto: Composición Semana/Getty Images -Gabriel Aponte /Redes sociales -API

Las autoridades hicieron un llamado vehemente a los ciudadanos para que informen de manera inmediata cualquier intento de apoderamiento ilícito de tierras o manipulación de entregas humanitarias.

En sus declaraciones oficiales, un vocero de la Alcaldía de Pereira denunció que algunos individuos “se están aprovechando de la crisis para hacer negocio con lo que no les pertenece”.

Las autoridades continúan identificando a las familias que sufrieron afectaciones por el terremoto del 10 de agosto. El plazo para realizar el registro fue ampliado Foto: Foto X @elespectador

Frente a este escenario, el portavoz institucional dirigió un mensaje a la comunidad expresando que “a quienes quieran hacer de la crisis un negocio les decimos: a Pereira la respetan; juntos recuperaremos nuestra ciudad”.

Transparencia en la entrega de ayudas y reconstrucción

El gobierno de Pereira ratificó que mantendrá la presencia del cuerpo de policía y de los inspectores de control urbano para proteger los predios vulnerables.

Asimismo, la administración local reiteró que los recursos asignados para la reconstrucción física e infraestructura de la capital de Risaralda serán ejecutados bajo estrictos parámetros de transparencia y veeduría ciudadana.

Las autoridades de socorro recordaron a los afectados que la atención institucional se realiza de forma directa y sin intermediarios en los puntos oficiales habilitados por la gestión del riesgo.