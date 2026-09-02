Colcob alerta por riesgo de que el terremoto empuje a hogares y empresas al ‘gota a gota’

La afectación económica provocada por el terremoto del pasado 10 de agosto no solo representa un desafío para la recuperación de las regiones afectadas, sino también para la permanencia de hogares y empresas en el sistema financiero formal. Colcob, la Asociación Colombiana del Ecosistema de Crédito, Cobranza y BPO, alertó sobre el riesgo de que las dificultades temporales de ingresos terminen llevando a los afectados hacia mecanismos de financiación informal, como el denominado ‘gota a gota’.

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Gloria Urueña, directora ejecutiva de Colcob, señaló que todavía es temprano para determinar el impacto definitivo del sismo sobre la cartera, pero este dependerá de la velocidad con la que hogares y empresas logren recuperar sus ingresos.

“Sin duda, esta tragedia va a generar una afectación a la cartera vencida. Todavía es muy pronto para afirmar el tamaño de ese impacto, pero dependerá también de las herramientas y alternativas que se les den a las personas afectadas para responder con sus créditos”, afirmó.

COLCOB advierte que la falta temporal de ingresos podría llevar a los afectados a recurrir al crédito informal. Foto: Wasticredit

Para el gremio, el principal reto será evitar que una pérdida temporal de ingresos se convierta en una exclusión financiera permanente. “La prioridad debe ser también que una dificultad temporal no termine sacando a una persona del crédito formal. No podemos arriesgarnos a que esos clientes en dificultades cedan al gota a gota”, explicó Urueña.

Colcob considera que la respuesta del sector deberá ser diferenciada y apoyarse en información, análisis territorial y conocimiento de las circunstancias de cada cliente. “Después de una tragedia, la cobranza nunca puede hacerse en piloto automático. Hay que entender primero la región, la persona y la productividad del sector al que pertenece”, señaló la directiva.

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La reconstrucción de viviendas, negocios e infraestructura también demandará nuevas fuentes de financiación. En ese escenario, el gremio plantea que mantener una originación responsable y utilizar datos para identificar la capacidad de recuperación de cada usuario será clave para preservar el acceso al crédito formal y acompañar la reactivación económica.

Los retos de la cartera y la permanencia de los usuarios en el sistema financiero formal hacen parte de la agenda del 22.º Congreso Internacional de Crédito, Cobranza y BPO, que también aborda la evolución del consumidor, la experiencia del cliente, los nuevos modelos de recuperación, los mercados de compra de cartera, la Ley de Insolvencia, la seguridad jurídica y la prevención del fraude.