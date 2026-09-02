Revés en el debate del Presupuesto 2027: no fueron los ministros citados y un congresista dio una lección

En un momento crucial, en el que el Gobierno de Abelardo De La Espriella requiere todo el apoyo del Congreso de la República para sacar adelante el Presupuesto General de la Nación para 2027, sucedió lo inesperado.

Pasaron a lista para verificar los presentes, pero la sorpresa la dieron los citados: el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, delegó la responsabilidad en el viceministro general, Andrés Quevedo. Julián Buitrago, director de Planeación Nacional, también envió a un emisario, Martha García, subdirectora de Inversiones. El ministro de Vivienda, Jaime Beltrán, envió al director de Planeación de esa cartera. Mientras que Vivian Morales, ministra de Educación y también citada, no asistió, previo a presentar una excusa por su ausencia.

El proyecto de presupuesto llegó de nuevo al Congreso, luego de que este devolviera el anterior, que había sido presentado por el gobierno saliente. Sorprendió que, mientras se tenía la expectativa de que la nueva carta financiera evidenciara una menor cifra, creció en 60 billones de pesos, pasando de 575 billones a 635 billones.

Ello fue motivo de debate durante el primer día en las sesiones conjuntas del Congreso, en donde pidieron explicaciones, las cuales, sin embargo, no se dieron en esa sesión. De ahí que más de uno de los parlamentarios quedó desconcertado, ante la no asistencia de los citados, pues daba por entendido que si debe haber alguien interesado en lograr llevar el trámite de aprobación del proyecto de ley, a feliz término, debería ser el Ejecutivo..

Palo y apoyo al Presupuesto 2027. Así fue el primer pulso político del ministro de Hacienda del Gobierno De La Espriella en el Congreso

Sopa del propio chocolate

Así las cosas, el representante a la Cámara por Cambio Radical, Carlos Cuenca, fue uno de los que dio una lección. Al pedir que verificaran que no estuviera ninguno de los citados y, tras certificar la presencia de los delegados o la inasistencia de Vivian Morales, manifestó: “En ese caso, me retiro del recinto para delegar a mi asesor”.

Carlos Cuenca, congresista del partido Cambio Radical Foto: Congreso de la República / Youtube

Óscar Darío Pérez, del Centro Democrático manifestó que lo sucedido no es un buen mensaje del gobierno: “Aunque tenga muchas ocupaciones debe privilegiar el presupuesto que al fin y al cabo es el inicio de un gobierno con el pie derecho”.

Justamente el día anterior, en la primera sustentación que hizo el ministro Gómez, de la propuesta financiera, que, además, va por 635 billones de pesos, con un crecimiento visible frente al actual, les había prometido a los parlamentarios que al día siguiente (miércoles 2 de septiembre) volvería para explicarle las más de 40 inquietudes que le plantearon.

No obstante, se excusó, al igual que los demás, por otros compromisos que pusieron a hablar a los parlamentarios. El acto cometido por los funcionarios del Ejecutivo lo tildaban de irrespeto, afrenta y calificativos similares que, tras expresarlos, anunciaban su retiro del debate, como sucedió con Santiago Osorio, de Alianza Verde

Lo cierto es que se perdió un tiempo valioso, toda vez que, según las normas, las comisiones económicas del Congreso tienen plazo hasta el 15 de septiembre para aprobar o devolver de nuevo el monto del proyecto de presupuesto 2027.