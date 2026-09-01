Palo y apoyo al Presupuesto 2027. Así fue el primer pulso político del ministro de Hacienda del Gobierno De La Espriella en el Congreso

Los partidos de oposición al Gobierno de Abelardo De La Esperiella sacaron su artillería. En 48 intervenciones que hicieron todos los parlamentarios, durante una sesión de casi cinco horas, de las comisiones económicas, terceras y cuartas del Congreso de la República, hubo palo y apoyo.

La mayoría de congresistas respaldaban el sinceramiento de las cuentas públicas, pero dejaban en el aire las dudas en torno a lo que será la Ley Fiscal, con la cual, se ha prometido un ajuste fuerte, que dé la confianza de que, pese a la cifra del presupuesto, habrá austeridad.

Varios nombres del Pacto Histórico intervinieron y el común denominador fue la crítica a la nueva propuesta. De manera insistente se mencionaba la palabra “milagro”, en alusión al mensaje del gobierno actual sobre la llamada “Patria milagro”.

En ese sentido, Aída Abella mencionó que el primer “milagro” es el nivel de endeudamiento, que considera histórico, pues pasa de 100,4 billones de pesos en 2026, a 155,4 billones en el próximo año. Dicho tema pareció ser uno de los que más preocupa a los parlamentarios, por lo que el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, se refirió a ello al responder el rosario de inquietudes que expusieron los congresistas.

Miguel Gómez Martínez, Ministro de Hacienda y Crédito Público Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Avella destacó que ya el efecto se está viendo en los mercados: “el veredicto es adverso al presupuesto nacional”, dijo, en referencia a lo que ocurrió luego de conocerse la propuesta: aumento de riesgo país, por ejemplo.

Otra voz que intervino en la sesión fue