Precio del dólar: el valor de la divisa se desploma y cierra más barata en la tarde del 1 de septiembre

El dólar cerró la jornada del martes 1 de septiembre en Colombia con un valor de $3.161, luego de presentar fluctuaciones importantes durante la sesión, una situación que afecta principalmente a los consumidores que adquieren productos importados, realizan transacciones o contratan servicios en esta moneda.

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La divisa estadounidense finalizó sus operaciones en la Bolsa de Valores con una reducción de $59 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) establecida por la Superintendencia Financiera para ese día, la cual se ubicó en $3.213.

Desde el inicio de la jornada, el dólar mostró una variación de $59, debido a que comenzó la negociación con un precio de apertura de $3.220.

Gráfico precio del dolar

Durante el día, el comportamiento de la moneda estuvo marcado por una alta volatilidad. El valor máximo alcanzado fue de $3.225, mientras que el nivel más bajo registrado llegó a $3.150. En promedio, la cotización se mantuvo alrededor de los $3.148.

En cuanto al mercado cambiario, las operaciones alcanzaron un volumen transaccional de 1.817 millones de dólares, mientras que el promedio negociado se situó en 683,5 millones.

En el contexto internacional, el índice del dólar, que mide el desempeño de la moneda estadounidense frente a una canasta integrada por seis divisas principales, presentó una caída del 0,21 %, hasta ubicarse en 98,940 unidades.

Precio del dólar en Colombia. Foto: Abbas - stock.adobe.com

Economía internacional

La actividad manufacturera en Estados Unidos perdió fuelle en agosto y tuvo un desempeño inferior a las expectativas del mercado, según los datos publicados el martes por la federación profesional ISM.

En el mes considerado, el índice PMI que mide esta actividad se situó en un 54,6 %, lo que supone un descenso de un punto porcentual con respecto al mes anterior.

Se trata de un nivel inferior al que anticipaban los analistas, que esperaban una caída, pero en menor medida, hasta un 55,3 %, según el consenso publicado por MarketWatch.

Cualquier valor por encima del 50 % indica expansión de la actividad.

*Con información de AFP.