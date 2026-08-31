Fuerte volatilidad en el dólar: este lunes abre a la baja en 3.170 pesos, tras una semana al alza

En el último día de agosto, el dólar abrió a la baja, con una fuerte volatilidad frente al comportamiento de la semana anterior. Este lunes, el dólar abrió a 3.170 pesos, frente a la tasa representativa del mercado vigente para hoy, de 3.202,79 pesos.

La semana anterior, después de haber bordeado los 3.000 pesos, el dólar se recuperó y volvió a niveles por encima de 3.200 pesos, pero este lunes arrancó a la baja.

Dos hechos han marcado el comportamiento del dólar en los últimos días. En el ámbito local, el deterioro de las cuentas quedó evidenciado en la presentación del Presupuesto General de la Nación por parte del Gobierno de Abelardo De La Espriella.

El Gobierno De La Espriella presentó el llamado “presupuesto de la verdad” para 2027 tras advertir que las cuentas de Petro estaban mal hechas. Estas son las cifras reales y los retos

Según un informe de Corficolombiana, el sinceramiento fiscal dejó una sorpresa mayor de la esperada. El déficit del Gobierno Nacional Central (GNC) alcanzaría un máximo histórico de 9,4 % del PIB en 2027 (frente al 4,5 % previsto en el Marco Fiscal) y el déficit primario 4,5 % (frente al 0,5 % previsto en el Marco Fiscal), con lo cual la deuda neta aumentaría de 58,9 % a 66,2 % del PIB.

“El sinceramiento de cuentas combina reconocimiento de pasivos ocultos, corrección de supuestos macro y revisión de ingresos”, señala el estudio y explica que dos tercios del mayor monto del Presupuesto General de la Nación (PGN), unos 37,4 billones de pesos, corresponden a mayor servicio de la deuda y un tercio (24,9 billones) al reconocimiento adicional de funcionamiento.

El precio del dólar cerró la jornada del pasado viernes 42,76 pesos por encima del cierre previo. Foto: Abbas - stock.adobe.com

En el frente internacional, como explica el Diario Financiero de Chile, la semana comienza con los mercados intentando procesar el mensaje del presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, en el simposio económico de Jackson Hole. “En un discurso que se alineó, sorpresivamente, con los miembros de la Fed que votaron por un alza de tasas en reuniones pasadas, Warsh advirtió que las tendencias inflacionarias no dan señales de desaceleración”, señala el análisis.

Warsh advirtió que la inflación sigue siendo el principal problema económico de Estados Unidos y que la máxima prioridad de la institución es devolverla al objetivo del 2 %. Aunque evitó detallar el rumbo exacto de los tipos de interés a largo plazo, dejó la puerta abierta a un incremento de tasas en las próximas reuniones si la inflación subyacente no muestra mejoras claras en los próximos días.

Según el Diario Financiero, el escenario inflacionario se agrava ante un regreso del intercambio de ataques entre Estados Unidos e Irán: en el primer cruce de misiles en un mes, Estados Unidos atacó una isla iraní en el estrecho de Ormuz y Teherán apuntó a una base militar estadounidense en Jordania. En la apertura de la jornada de este lunes, agrega el análisis, el petróleo registra un salto. El crudo Brent sube casi 6 % y supera los 91 dólares por barril. Mientras, el WTI tiene un alza de más de 3 %, que lleva el barril por encima de los 86 dólares.

Kevin Warsh, presidente de la Reserva Federal, advirtió que las tendencias inflacionarias no dan señales de desaceleración Foto: AFP

El precio del dólar cerró la jornada del pasado viernes 42,76 pesos por encima del cierre previo. Durante la sesión, el dólar experimentó un comportamiento alcista, tal que el máximo fue de 3.225 y cerró en 3.201,75 pesos.

El índice DXY (que mide el valor del dólar estadounidense frente a una canasta de seis divisas extranjeras) aumentó el viernes pasado 0,56 % en la sesión, ante las declaraciones del presidente de la Fed, Kevin Warsh, quien señaló que podrían requerirse nuevas alzas de tasas si persisten dudas sobre la convergencia de la inflación hacia la meta del 2,0 %. En respuesta, los mercados ajustaron al alza sus expectativas, lo que elevó la probabilidad de un incremento de 25 puntos básicos en la tasa de la Fed en septiembre.

La fuerte depreciación del peso respondió al deterioro previsto de las cuentas fiscales. Con la publicación del Presupuesto General de la Nación 2027 se revisó el déficit fiscal proyectado para este y el próximo año. El desbalance pasó de 5,3 % al 7,2 % del PIB en 2026 y de 4,5 % a 9,4 % en 2027 tras involucrar obligaciones previamente subestimadas.

“Mayor inflación haría que el dólar baje aún más”: Leonardo Villar sustentó el apretón en las tasas de interés aplicado por BanRepública

¿Qué viene? Según un informe de Bancolombia, los riesgos al alza para la inflación y a la baja para el empleo en Estados Unidos implican que la Reserva Federal deberá actuar con cautela. El mercado espera que la Reserva Federal aumente su tasa de interés en diciembre.

La incertidumbre global, las preocupaciones en materia fiscal local y los mensajes del nuevo Gobierno para atacar los retos estructurales de la economía colombiana incidirán en la volatilidad del precio del dólar en los próximos meses, anticipa el análisis.

“En este contexto, la perspectiva para el peso colombiano sigue alineada con una tendencia marcada por una amplia volatilidad, lo que soportaría niveles del precio del dólar entre 3.400 y 3.580 pesos en el cuarto trimestre de este año”, concluye.