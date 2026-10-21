Entre lágrimas y gratitud: Maluma se conmueve en el Billboard Latin Music Week al escuchar ‘Hawái’

El desarrollo del Billboard Latin Music Week 2026 en el Faena Forum de Miami Beach dejó uno de los momentos más comentados de la jornada durante la intervención del cantante colombiano Maluma.

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En el panel de discusión sobre la industria de la música latina, el artista paisa compartió reflexiones profundas sobre el manejo de la salud mental, la ambición profesional y el peso emocional en una industria que tiene implicaciones que van más allá de sus éxitos globales.

Durante su participación en el encuentro, que reúne a ejecutivos, creadores y figuras clave del sector musical hasta el 22 de octubre, el cantante paisa repasó pasajes decisivos de su carrera y abordó abiertamente la presión física y psicológica que enfrentó en distintas etapas de su proyección internacional.

Uno de los puntos centrales del panel ocurrió cuando Leila Cobo, codirectora de contenido de Billboard Latin, recordó los logros comerciales del artista, destacando las 71 canciones de su autoría o interpretación que han ingresado a las listas de la publicación.

En particular, se hizo énfasis en el sencillo Hawái, tema lanzado en 2020 que alcanzó la posición número uno en el listado Global de Billboard.

Al reproducirse un fragmento de la composición durante la sesión, el intérprete no ocultó su emotividad. “Me pongo un poquito sentimental porque es una canción muy hermosa que me recuerda momentos maravillosos y no lloro por esos momentos, sino que lloro por agradecimiento”, expresó el artista ante el público asistente.

En su intervención, reflexiona sobre el ritmo de la industria del entretenimiento y el riesgo de perder la perspectiva frente al éxito constante.

“Uno en esta carrera se pierde mucho, hay demasiada ambición y cuando esa ambición llega, uno pierde el rumbo y olvida las cosas tan chimbas que le han pasado a uno. Hoy en día, cuando escucho el tema, pienso: ¿eso lo hice yo? Porque antes no me daba cuenta, eso hacía parte del paisaje”, afirmó.

Maluma no pudo contener las lágrimas en el Billboard Latin Music Week al escuchar ‘Hawái’ y recordar los inicios de este éxito global. El paisa habló sobre la ambición, la fama y lo que significa esta canción en su vida. https://t.co/f0wz5K8LNE https://t.co/PZ7fPQIzRe — Revista Semana (@RevistaSemana) October 22, 2026

Maluma explicó que en diversas ocasiones recurrió a regímenes alimenticios restrictivos y de deshidratación en plazos muy breves para lograr una apariencia específica.

“Yo estaba bien rayado, yo decía: se viene una campaña, hay que estar con los cuadritos y toda la vuelta. Tenía 15 días y tenía personas que admiro, pero su labor era decirme que en 15 días había que tomar agua, comer pollo, lechuga y chao”, relató sobre las rutinas extremas a las que se exponía.

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El cantante cuestionó el costo emocional de esas transformaciones físicas drásticas y explicó la decisión de cambiar sus hábitos hacia un estilo de vida enfocado en la salud integral más que en la aprobación externa.

Señaló que optó por reducir el consumo de alimentos ultraprocesados y aprender a escuchar las necesidades de su cuerpo, priorizando el bienestar sobre la percepción pública de su figura.