Shakira se despide de Madrid con Maluma, Beéle y Dani Martín: todos los detalles de su ‘show’ final el 12 de octubre

La cantautora colombiana Shakira confirmó la realización de una fecha adicional y final en la capital española en el marco de su tour Las mujeres ya no lloran.

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La presentación tendrá lugar el próximo domingo, 12 de octubre, coincidiendo con la festividad del Día de la Hispanidad, y marcará el cierre de su paso por Europa antes de continuar con la programación internacional de su gira.

De acuerdo con la información emitida por la empresa promotora del evento, la inclusión de esta nueva cita responde a la alta demanda registrada en la venta de boletería para los espectáculos previos.

Con este nuevo anuncio, la artista completará un total de 13 presentaciones en Madrid desde que inició esta serie de shows el pasado 18 de septiembre.

“Es latina”, la residencia de Shakira en Madrid, espera recibir al menos 660.000 asistentes en sus 12 fechas. Foto: Chris Cornejo

Inicialmente, el calendario contemplaba presentaciones los días 9, 10 y 11 de octubre, siendo esta última la fecha programada para el cierre.

Sin embargo, la organización optó por extender la residencia una jornada más. Para esta serie de conciertos en la capital española, la infraestructura del espectáculo contempló la adecuación de un espacio con capacidad aproximada para 55.000 espectadores por concierto, llamado Macondo Park.

Según el comunicado oficial del evento, la presentación del 12 de octubre contará con la participación en escena de varios artistas invitados.

En la nómina internacional destacan los colombianos Maluma y Beéle. En el caso del primero, la presentación incluirá la interpretación conjunta de colaboraciones de su repertorio común, entre ellas el tema Chantaje y su más reciente producción Agua.

Por su parte, Beéle se sumará a la tarima para presentar el tema Algo tú. En la representación local, el cantante español Dani Martín, exintegrante de El Canto del Loco, acompañará a la colombiana durante la jornada de cierre.

El proceso de venta de entradas para esta última fecha se gestionará de forma escalonada a través de las plataformas autorizadas:

Preventa exclusiva: el proceso inicia este martes, 6 de octubre, para clientes de la plataforma SMusic (Santander Music).

el proceso inicia este martes, 6 de octubre, para clientes de la plataforma SMusic (Santander Music). Venta general: la venta para el público general quedará habilitada a partir del miércoles, 7 de octubre, a las 10:00 a. m. (hora local de España), mediante los portales de Live Nation, Ticketmaster y El Corte Inglés.

El paso de Shakira por Europa forma parte del tour mundial Las mujeres ya no lloran, producción que ha registrado récords de asistencia y recaudación en distintos países, posicionándose entre las giras de mayor facturación en la industria musical latina.

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Durante sus presentaciones en la capital española, el espectáculo ha contado con la participación puntual de figuras de la música internacional de diversos géneros, consolidando un formato de residencia con apariciones de artistas invitados en fechas seleccionadas.