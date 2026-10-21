“Pude perder el ojo”: Miguel Polo Polo mostró las impactantes lesiones tras aparatoso accidente

El exrepresentante a la Cámara Miguel Polo Polo relató públicamente un episodio personal ocurrido a finales de 2025 que, según su testimonio, influyó directamente en la forma en que adelantó parte de sus actividades públicas.

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A través de un video difundido en sus redes sociales, Polo Polo mostró fotografías de las lesiones visibles que sufrió en el rostro tras caer de un monopatín en Israel y explicó que este hecho lo obligó a utilizar gafas oscuras durante las campañas al Congreso y a la Presidencia.

Los hechos ocurrieron a finales de diciembre de 2025, durante un viaje que realizó a Tel Aviv en compañía de su mejor amigo y un asesor con el propósito de pasar el fin de año en la región.

En su testimonio en video, Polo Polo explicó que el 30 de diciembre decidió salir a recorrer la ciudad en un monopatín de alquiler.

Según su versión, un descuido al conducir el vehículo provocó el choque contra un elemento de concreto destinado a delimitar los andenes.

“Allá en las calles, en los andenes, hay como especies de columnas (…) de concreto o de metal que las colocan específicamente para que los carros no se suban a los andenes. Yo iba distraído manejando ese monopatín y resulta que en medio de la manejada me he tropezado con una de esas columnas y he caído de frente contra el pavimento”, relató Polo Polo.

El exrepresentante detalló que el impacto le provocó una pérdida momentánea del conocimiento y que, tras ser auxiliado por sus amigos, prefirió trasladarse al lugar donde se hospedaba en lugar de acudir inmediatamente a un centro médico.

Al día siguiente, según las imágenes presentadas en el video, se evidenció una fuerte inflamación en la zona del ojo, hematomas severos y marcas en los labios y la frente.

Polo Polo señaló que el accidente coincidió con el inicio de los compromisos de la campaña al Congreso de la República.

Esta condición física, según afirmó, fue la razón por la cual debió llevar gafas oscuras de forma constante en sus apariciones públicas.

“Toda la campaña me tocó estar con gafas, tanto la del Congreso como la presidencial. Mucha gente me decía que estaba antipático o creído, pero era que tenía el ojo tan traumatizado que no podía hacer campaña así”, dijo Polo.

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Tras someterse a revisiones especializadas, Polo Polo afirmó que los médicos descartaron afectaciones permanentes en la visión o secuelas de gravedad.

“Toda la campaña me tocó estar con gafas, tanto la del Congreso como la presidencial, y hasta ahorita fue que se me quitó el morado de los ojos. Dios me guardó, porque cuando fuimos al médico, el médico dijo que eso pudo haber sido para perder el ojo y de verdad que puedo ver bien en los dos ojos”, afirmó el político.