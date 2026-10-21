Hoy regresa a Prime Video el ‘thriller’ de espionaje que cautivó a millones: Chris Pratt vuelve con 8 episodios llenos de intriga internacional

La oferta de contenidos en las plataformas de streaming renueva sus apuestas de acción con el regreso de una de las producciones de suspenso más vistas en Amazon Prime Video.

La serie La lista final, protagonizada por el actor estadounidense Chris Pratt, estrena su segunda temporada con ocho nuevos episodios orientados al espionaje internacional.

Esta nueva entrega toma como base la novela True Believer, segunda obra de la saga literaria escrita por el ex-Navy SEAL Jack Carr.

Tras una primera temporada centrada en una narrativa de venganza personal en Estados Unidos, la ficción expande su contexto geográfico para abordar una trama de alcance global.

De acuerdo con la sinopsis oficial proporcionada por Prime Video, la historia retoma la vida del excomandante de los Navy SEAL, James Reece (interpretado por Chris Pratt), quien se encuentra acorralado por la CIA.

Para limpiar su nombre, Reece debe localizar y neutralizar a un grupo terrorista emergente, lo que lo lleva a destapar una conspiración política y militar que conecta dependencias en Moscú con la sede de la agencia en Langley, afectando directamente la historia de su entorno familiar.

A diferencia del tono sombrío y focalizado de la primera entrega, esta temporada amplía sus locaciones a escenarios en el océano Índico, África, Oriente Medio y Europa.

La producción consta de ocho capítulos con una duración aproximada de 50 minutos cada uno y mantiene una clasificación de edad para mayores de 18 años debido a sus contenidos de violencia gráfica y lenguaje explícito.

Junto al regreso de Chris Pratt y la actriz Constance Wu en el papel de la periodista Katie Buranek, la segunda temporada suma nuevas figuras al elenco principal:

Tom Hopper como Raife Hastings

como Raife Hastings Dar Salim como Mohammed Farooq

como Mohammed Farooq Luke Hemsworth como Jules Landry

como Jules Landry Gabriel Luna como Freddy Strain

El proyecto forma parte de los títulos de acción con mayor seguimiento en el catálogo de Amazon Prime Video.

La franquicia también ha explorado otros formatos narrativos dentro del mismo universo, como la producción precuela La lista final: Lobo Negro, estrenada en 2025.

Lanzada originalmente en 2022, la primera temporada de La lista final generó lecturas divididas entre la crítica especializada y la audiencia general.

Mientras diversos sectores de la crítica señalaron convencionalismos en el guion de acción, la respuesta de los espectadores registró un alto nivel de reproducciones en la plataforma, consolidándola como una de las marcas originales con mayor continuidad dentro del servicio de transmisión.

Con este lanzamiento, Prime Video busca disputar nuevamente los primeros lugares de consumo semanal en el género de suspenso y acción frente a otras producciones del mismo formato.