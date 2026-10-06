Los premios Emmy dejan la televisión tradicional: esta es la plataforma a la que llegan en 2027

Los premios Emmy se trasladarán a Prime Video a partir de 2027, en virtud de un acuerdo de seis años alcanzado entre Amazon y la Academia de Televisión que pone fin a siete décadas de cadenas de televisión tradicionales que transmitían la ceremonia que premiaba lo mejor de la televisión.

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El acuerdo anunciado el martes supone un giro hacia los servicios de streaming, que han llegado a dominar por completo las categorías de prestigio de los premios Emmy.

El programa se ha emitido anualmente en una de las cuatro cadenas de televisión abierta desde 1955. NBC fue la primera en transmitirlo a nivel nacional y la última en hacerlo el mes pasado. Durante las últimas tres décadas, se ha alternado anualmente entre ABC, CBS, Fox y NBC en lo que se conocía como el “Wheel Deal”.

El mayor cambio podría ser tener un único hogar a largo plazo a partir de la 79.ª edición de los Premios Emmy en horario estelar el próximo septiembre.

Estos son los ganadores de la más reciente velada. Foto: AFP

“La continuidad es fundamental para nosotros, ya que la rotación implicaba, en muchos sentidos, empezar de cero cada año”, declaró Cris Abrego, presidente de la Academia de Televisión, a Associated Press. “Con un solo socio durante seis años, podemos aprender juntos y crecer juntos año tras año”.

Los premios Emmy continuarán transmitiéndose de forma gratuita, como siempre lo han hecho, una exigencia que la Academia planteó desde el principio a sus pretendientes. No se requerirá suscripción a Prime Video para verlos.

Esta decisión recuerda al acuerdo de los Óscar anunciado en diciembre, que los trasladó a YouTube y puso fin a su relación, igualmente larga, con las cadenas de televisión tradicionales. Pero a diferencia de aquel acuerdo, anunciado en 2025 y que entraría en vigor en 2029, este entra en vigor de inmediato.

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“El tiempo apremia, tenemos que ponernos en marcha”, declaró Mike Hopkins, director de Prime Video y Amazon MGM Studios, a la agencia AP.

Casi todas las galas de premios han experimentado fuertes caídas de audiencia en una cultura más segmentada, y los Emmy se han quedado sistemáticamente rezagados con respecto a los Óscar, los Grammy y los Globos de Oro, incluso a pesar del creciente reconocimiento de los programas que premian. En su apogeo, la gala atrajo a más de 20 millones de espectadores. Actualmente, la cifra ronda los 7 millones.

Premios Emmy Foto: AFP

Tanto la Academia como Amazon afirmaron que Prime Video podría cambiar esta situación, convirtiéndose en una plataforma donde se pueda ver gran parte de la programación de los Emmy, ya sea una producción de Prime o una colaboración con otras plataformas de streaming. Los grandes ganadores de las dos últimas ediciones de los Emmy, Widow’s Bay y The Studio, se pueden ver en Prime Video gracias a su alianza con Apple TV.

“Creo que con el tiempo podremos aumentar la audiencia de este programa, hacerlo más joven y atraer a un público más joven, lo cual considero un factor clave para el crecimiento”, dijo Hopkins. “A lo largo del año, tendremos la oportunidad de promocionar a los nominados a los Emmy entre nuestros clientes, diciéndoles: ‘Vean estos programas, pero también los Emmy’”.

*Con información de AP.