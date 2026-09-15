Premios Emmy 2026: la comedia ‘Widow’s Bay’ arrasa en su primer año y ‘The Pitt’ reina en drama

Nadie en la historia había ganado, en la misma noche, dos premios Emmy en actuación. Ayer, en la entrega de los premios Emmy, Matthew Rhys lo hizo, por cuenta de su intenso rol en la serie limitada The Beast in Me (de Netflix, junto con Claire Danes) y también por su rol principal en la serie cómica Widow’s Bay (de Apple TV, con otros dos merecidos ganadores de Emmy en actuación como Stephen Root y Kate O’Flynn).

La serie (que ya anunció segunda temporada) es creación de Katie Dippold, también justa ganadora de Emmy a mejor guion y a mejor serie. Se estrenó este año y tras demostrar que navegaba el terror y la comedia con absoluta maestría, arrasó como producción primeriza en comedia, llevándose 14 premios en 19 nominaciones.

Curiosamente, su protagonista (Rhys) ya se había alzado con otro Emmy a mejor actor en serie dramática por The Americans, en 2018. Eso convierte al galés en el único actor en lograr esta tripleta. Notable, y vale la pena verlo en esa serie (en la que coprotagonizó con su ahora esposa Keri Russell) y también en las dos temporadas en las que encarnó a Perry Mason (en HBO Max).

Matthew Rhys es el único actor en la historia de los Emmy en ganar dos premios de actuación en una noche y en ganar los tres premios de actuación (serie limitada, drama y comedia) en su carrera. Foto: Apple TV

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Volviendo a los premios, una gran producción, vieja recomendada de esta casa, The Pitt (HBO Max), que arrasó el año pasado, no lo ganó todo, pero siguió al tope como mejor drama. También coronó de nuevo a su líder, Noah Wyle como mejor actor en serie dramática. Se llevó siete premios, el mismo número que otra serie, esta limitada, en HBO Max que sorprendió desde su complejidad, DTF St. Louis.

'DTF St. Louis' se va metiendo por los poros con su compleja pero sensible narración humana. Se llevó siete Emmys. Foto: HBO Max

Otros puntos altos de la ceremonia vinieron por cuenta del quinto premio consecutivo como mejor actriz de comedia para Jean Smart (por la serie Hacks, de HBO Max). Es la única actriz en ganar en todas las temporadas en las que se emitió la serie. En el segmento In Memoriam, hubo un lindo homenaje a Dolly Parton, por la figura humana que fue, y un sentido momento para una enorme actriz canadiense Catherine O’Hara entregado por quienes fueron sus hijos en dos de sus producciones icónicas: Macaulay Culkin en Mi Pobre Angelito y Dan Levy y Annie Murphy en la serie Schitt’s Creek. No fueron las únicas homenajeadas, claro está.

En cinco años, Jean Smart ganó cinco Emmys, uno por cada temporada de 'Hacks'. Foto: FilmMagic

Dos enormes y experimentadas actrices, como lo son Sally Field y Allison Janney, se llevaron sus Emmy en categorías disputadísimas; la primera, por su actuación en la serie limitada Remarkably Bright Creatures y la segunda por su rol de reparto en el drama The Diplomat (ambas producciones de Netflix).

En lo que a actrices se refiere, es clave anotar el triunfazo de Rhea Seehorn, por su rol protagónico en el drama Pluribus (Apple TV). Carlos-Manuel Vesga estaba nominado por su rol de Manousos Oviedo esta serie del maestro Vince Gilligan. El colombiano no ganó, pero el creador de la serie sí, por cuenta de sus guiones (en el pasado creó nada más que Breaking Bad y Better Call Saul, enormes producciones).

Rhea Seehorn no ganó por su excepcional rol en 'Better Call Saul', pero sí lo hizo en 2026 por su gran protagónico en 'Pluribus'. Foto: cortesía Apple TV

Por el lado de los actores de reparto, en serie dramática (categoría a la que aspiraba Vesga) el premio lo recibió Tom Pelphrey, por su rol en la miniserie Task, protagonizada por Mark Ruffalo y escrita por Brad Ingelsby (conocido por la también buenísima Mare of Easttown). Realmente vale la pena.

Y del lado de la comedia fue reconocido como mejor actor de reparto el enorme Stephen Root, que ha entregado roles de todos tipo a lo largo de décadas, especialmente cómicos, pero también densos (como lo hizo en Barry). Al fin gana el premio, al fin se le aplaude como merece.

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La actriz Mariska Hargitay, estrella del show Law & Order: SVU, condujo la ceremonia, y si bien su número musical inicial fue bastante flojo, especialmente desde el guion, logró conducir la noche con gracia. No fue espectacular, pero no desfalleció, y eso en el rol de anfitrión de noche de premios, que es uno de los trabajos más difíciles que hay en el entretenimiento, es un logro que se le anota. A continuación, los truinfadores.

Los ganadores esenciales

Mejor serie dramática: The Pitt (HBO Max)

Mejor serie de comedia: Widow’s Bay (Apple TV)

Mejor serie limitada o de antología: DTF St. Louis (HBO Max)

Mejor actor principal en serie dramática: Noah Wyle, The Pitt

Mejor actriz principal en serie dramática: Rhea Seehorn, Pluribus

Mejor actor principal en serie cómica: Matthew Rhys, Widow’s Bay

Mejor actriz principal en serie cómica: Jean Smart, Hacks

Noah Wyle liderando 'The Pitt', y ganando de nuevo el Emmy a mejor actor principal en serie dramática. Foto: Warrick Page/MAX

El épico viaje de Manousos Oviedo, el personaje de Pluribus que puso a Carlos-Manuel Vesga en los ojos del planeta

Mejor actriz principal en serie limitada o de antología: Sally Field, Remarkably Bright Creatures

Mejor actor principal en serie limitada o de antología: Matthew Rhys, The Beast in Me

Mejor actor de reparto en serie cómica: Stephen Root, Widow’s Bay

Mejor actor de reparto en serie dramática: Tom Pelphrey, Task

Mejor actriz de reparto en serie cómica: Kate O’Flynn, Widow’s Bay

Patricia es un personaje que deja huella a muchos niveles, en 'Widow's Bay'. Kate O'Flynn ganó un merecido Emmy por su trabajo. Foto: Apple TV

Mejor actriz de reparto en serie dramática: Allison Janney, The Diplomat

Mejor guion en serie cómica: Katie Dippold, Widow’s Bay

Mejor guion en serie dramática: Vince Gilligan, Pluribus