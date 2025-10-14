De entrada, se hace necesario decir que Task es una producción escrita por Brad Ingelsby, a quien se le conoce por haber llevada a la pantalla una enorme miniserie como lo fue Mare of Easttown, protagonizada por la fantástica Kate Winslet.

Esa credencial no es menor, y fue la que nos llevó a ver la serie con atención, con seriedad; porque Inglesby logra enhebrar historias complejas, que parten de investigaciones policiacas para tocar temas profundos de familia y de dinámicas sociales complejas.

Eso sí, a diferencia de Mare of Easttown, esta nueva serie apuesta por un ritmo más cercano al de thrillers cinematográficos que han dejado profunda huella en la audiencia.

Su productor ejecutivo Mark Roybal así lo cree: “Task habita el mismo mundo que su predecesora, pero es un thriller de acción más propulsivo, en la línea de Heat de Michael Mann”, explica.

Y si se ha visto ese largometraje, Heat, en el que dos pesos pesados como Al Pacino y Robert De Niro dejan papeles opuestos y genialmente complementarios, se puede entender la comparación. Esto pues una dinámica similar tiene lugar en esta serie, entre dos de sus protagonistas, cuyos destinos se cruzan, como antagonistas, solo hasta cierta medida.

No es una realidad de policías y ladrones. No es blanco y negro. La sinopsis explica que la miniserie de siete capítulos “tiene lugar en los suburbios obreros de Filadelfia y sigue a un agente del FBI al mando de un grupo especial. Su objetivo es poner fin a una cadena de robos en casas de drogas protagonizados por un incauto cabeza de familia”.

'Task' enfrenta a Mark Ruffalo y a Tom Pelphrey, pero solo hasta cierto punto, porque los malos pueden ser otros. | Foto: HBO Max

Ese agente, Tom Brandis, es interpretado por un actor que en el drama se hace especialmente notable, Mark Ruffalo, quien además de liderar una investigación llena de posibles traiciones, vive una situación familiar compleja. Esto tras la muerte de su esposa en circunstancias que aún no logra asimilar e involucran a uno de sus hijos adoptivos.

Del otro lado, al frente de los robos, que de alguna manera siguen el lema de ‘ladrón que roba ladrón’ (su objetivo es una banda de motociclistas que en el tráfico encuentran su financiación), está un actor de gran presente como Tom Pelphrey, que se cimienta como una figura en ascenso (si bien ya se había destacado en producciones como Outer Range y Ozark). Su personaje Robbie Prendergrast no lo hace por vocación. Roba a estos tipos por necesidad y por venganza, pero es un hombre de familia, quien también trata de cumplirle a su sobrina y a sus pequeños...

Y no es todo, el elenco también integra a Emilia Jones, como Maeve, una talentosa actriz que se hizo inolvidable protagonizando la película ganadora del Óscar CODA y que en este rol solo cobra más relevancia y peso dramático con los capítulos.

Otros roles claves corresponden a Jamie McShane (interpreta a Perry Dorazo, uno de los líderes de la pandilla afectada por los robos, que no se quedará quieta), Sam Keeley (uno de sus hombres fuertes), Thuso Mbedu (imposible olvidarla en The Underground Railroad), Fabien Frankel (despreciable en su rol de House of the Dragon), y la icónica Martha Plimpton, como la supervisora de doble faz de la investigación liderada por Brandis (Ruffalo).

En la serie, Brad Ingelsby es creador, guionista, showrunner y productor ejecutivo, y se nota. La serie ya ha emitido casi todos sus capítulos, y se parara para el séptimo y último este próximo domingo.

Emilia Jones en 'Task'. | Foto: HBO Max

No es exagerado decir, sin entrar en spoilers, que la serie empieza algo “lenta” pero desde el final de su primer episodio desata una cautivante narración de la cual se quiere saber más, e involucra los límites de alguien que opta por cometer crimines contra criminales y trata de enfrentar las consecuencias (que incluyen cuidar de un niño) sin perder su humanidad.