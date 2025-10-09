‘Bogotario’, la divertida serie que redescubre a la capital desde distintas dimensiones, estrena capítulos

Los nuevos capítulos de Bogotario no superan los seis minutos de duración cada uno, y llevan al espectador a conocer lugares emblemáticos de la capital colombiana como las zapaterías del Restrepo, el mercado de las pulgas de Usaquén, San Victorino, el Polideportivo del Quirigua, la Biblioteca Público Escolar Sumapaz o el Jardín Botánico Real de Ciudad Bolívar, entre otros.

De cada uno de estos íconos la serie hace un retrato en el momento actual, pero además explora su historia y su contexto para ofrecer una explicación de su importancia, permitiendo aprender de manera divertida y relajada sobre esos lugares, gracias a la curiosidad permanente del presentador David Moncada, quien destaca por su estilo narrativo.

Pero Bogotario no son solo lugares, también son expresiones, roles y conceptos por eso otros capítulos están dedicados a temas como los paseadores de perros, el bicitaxismo, el septimazo, las huertas urbanas, los grafitis, las comidas callejeras y hasta el clima bogotano, que como muchos sabemos puede tener las cuatro estaciones en un solo día.

Los nuevos capítulos serán estrenados inicialmente en las plataformas digitales de Canal Capital, esto como un reconocimiento a las cifras de la serie que han hecho posible los seguidores: #Bogotario ha sumado más de 1.78 millones de reproducciones y las personas han interactuado con el contenido en más de 72 mil veces, llegando a más de 1.1 millones de usuarios.

Bogotario no son solo lugares, también son expresiones, roles y conceptos. | Foto: Canal Capital

De esta manera, los estrenos en digital serán los martes, miércoles y viernes y esos mismos capítulos estarán en la pantalla de televisión un día hábil después cada vez, los miércoles, jueves y martes, este último de la siguiente semana.

Los micro documentales previos están disponibles para ser repasados en YouTube y los videocast se pueden ver y escuchar en Spotify.

Para hablar de la serie, dirigida por Omar Mosquera, hablamos con el actor, director y presentador bogotano David Moncada, quien reconoce que es gracias a Bogotario, que ha podido descubrir lo que verdaderamente hace sentir a los habitantes (sin importar si nacieron o no en la ciudad) como orgullosamente bogotanos.

Palabra de presentador

¿Cómo vivió esta nueva aventura con Bogotario?

David Moncada: De manera muy significativa, porque luego de haber hecho los ocho videocasts y 20 micro documentales anteriores, es un gran reconectar con mi propia esencia bogotana a través de estos 30 micros de la segunda entrega. Es reafirmar todo el amor que le tengo a mi ciudad en cada uno de esos íconos de los que hacen parte lugares, elementos representativos y espacios. Fueron muchas experiencias nuevas y sorprendentes que, aun viviendo aquí, uno no se da la oportunidad de habitar, visitar y disfrutar.

¿Qué significa que la serie tenga nuevos capítulos?

D.M.: Creo que es la prueba fehaciente de lo mucho que Bogotá tiene para ofrecer, porque ya son 50 capítulos con íconos de nuestra ciudad y aun así todavía hay mucho por contar y por compartir. Bogotario es la oportunidad para que todas las personas que habitamos la capital conozcamos o reconectemos con esos íconos porque, además, estamos ávidos y buscando ofrecerle a esta ciudad el amor que le tenemos y muchas ganas de conocer más sobre ella.

"Todo lo que ocurre en Bogotario es real, así que sí, me compré unas botas en el Restrepo que han salido buenísimas y otras cosas en el mercado de las pulgas de Usaquén", dice Moncada. | Foto: Canal Capital

¿Cómo sintió al público que participó en estos nuevos capítulos?

D.M.: La respuesta fue increíble. En los espacios que visitamos con el equipo de Bogotario siempre nos ‘bienvenían’ (del verbo ‘bienvenir’, que significa ‘dar la bienvenida’ según la Real Academia de la Lengua). Muchas personas ya conocían la serie y estaban dispuestas a contarnos y mostrarnos todo y felices de participar. Me queda claro que eso de que los bogotanos somos fríos y apáticos, si alguna vez fue así, hoy se está convirtiendo en un mito.

¿Cuáles fueron los capítulos que más se gozó y el que más sufrió?

D.M.: Es tanta la diversidad de temas que tratamos, que no puedo hacer una escala de los capítulos, pero si puedo contar que me gocé mucho el de las comidas callejeras, puedo ser la persona que más comida ingirió en un solo día; el del Polideportivo del Quirigua porque aprovechamos para jugar basquetbol en una de las mejores canchas que ofrece la ciudad; el capítulo sobre el Parque Simón Bolívar a donde fuimos un domingo y donde se disfruta de mucha paz… y el que más sufrí fue el del Torneo del Olaya, porque soy una ‘maleta’ y competí con un futbolista joven y profesional. ¡Ya verán en el capítulo cómo me fue!

¿Compró zapatos en el Restrepo? ¿tenemos nuevo campeón de tejo y rana? ¿aprendió a cultivar en las huertas urbanas?