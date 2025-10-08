Cuándo se estrena la temporada 4 de The Witcher en Colombia; cinco datos de la serie que debe saber antes de verla

La espera se ha acabado. Finalmente, se conoció la fecha del estreno de la cuarta temporada de la popular serie de fantasía “The Witcher”. La cita para ver la nueva entrega será a partir del 30 de octubre de 2025 a las 2:00 a.m. en donde los espectadores de Colombia y el mundo podrán verla exclusivamente a través de Netflix.

Esta nueva entrega marca un hito importante debido al cambio en el protagonista, donde el australiano Liam Hemsworth asumirá el papel de Geralt de Rivia, reemplazando a Henry Cavill, quien interpretó al personaje durante las tres primeras temporadas.

Cuándo se estrena la temporada 4 de The Witcher en Colombia; 5 datos de la serie que debes saber antes de verla | Foto: NETFLIX

Con un total de ocho episodios, esta temporada promete continuar la épica historia basada en los libros de Andrzej Sapkowski, explorando una narrativa llena de acción, magia y batallas en un continente dividido por la guerra.

Antes de sumergirse en la cuarta temporada, aquí hay cinco datos que usted debe saber antes de ver la serie:

Adaptación de los libros y el cambio del protagonista: “The Witcher” es una adaptación de la saga literaria polaca de Andrzej Sapkowski, que también inspiró una exitosa franquicia de videojuegos. La salida de Henry Cavill fue confirmada en 2022, y Liam Hemsworth tomó el relevo para darle una nueva energía al personaje, enfrentando así el desafío de conquistar a una audiencia ya muy expectante.

Trama central: La temporada 4 adapta los libros “Bautismo de Fuego”, “La Torre de la Golondrina” y “La Dama del Lago”. En esta entrega, Geralt busca reunir a Ciri, quien atraviesa una transformación y asume una nueva identidad llamada Falka. La guerra y los grandes enemigos separan a los protagonistas, que deberán formar alianzas para sobrevivir y reunirse.

Nuevos personajes y elenco: Además de Hemsworth, la temporada introduce a actores como Laurence Fishburne en el papel de Regis, Sharlto Copley como Leo Bonhart, James Purefoy interpretando a Skellen y Danny Woodburn como Zoltan, personajes cruciales que expanden el universo de la serie y aportan nuevos giros a la historia.

Producción y dirección: La temporada fue dirigida por un equipo que incluye a Sergio Mimica-Gezzan, Tricia Brock, Alex Garcia Lopez y Jeremy Webb, bajo la supervisión de la producción original. La complejidad de los efectos visuales y las escenas de acción refuerzan la reputación de la serie como un referente en el género de fantasía televisiva.