Las mejores películas de payasos asesinos para ver en octubre; muchos no las soportan

En Halloween miles de personas disfrutan conectarse con relatos de terror.

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

Periodista en Semana

6 de octubre de 2025, 4:53 p. m.
Estas son algunas de payasos más vistas de la historia.
Estas son algunas de payasos más vistas de la historia. | Foto: Getty Images / Montaje: Semana

Ver películas de terror es considerado el plan preferido de muchos, especialmente, cuando llega la temporada de Halloween, pues resulta inquietante conocer algunas historias del mundo paranormal y terrorífico.

Una de las producciones de los amantes del cine de miedo, son aquellas que están relacionadas con personajes malvados, que resultan siendo asesinos en serie y los responsables de cientos muertes en algún territorio en específico.

Este tipo de relatos se han venido fortaleciendo con el paso de las décadas, mezclando a su vez, varios géneros, como lo pueden llegar a ser el supenso y la comedia.

Bill Skarsgård, actor sueco, intérprete del payaso Pennywise, en las películas de 2017 y 2019.
Es una de las películas de payasos más populares de la historia del cine. | Foto: Foto: Colprensa

Estas son las películas de terror y payasos más populares en el mundo del cine:

It (2017)

Basada en la obra de Stephen King, continúa siendo la referencia más popular del género. En esta ocasión, el actor Bill Skarsgard se pone la piel de Pennywise, una entidad que adopta la forma de un payaso para cazar a los niños de Derry, un pequeño pueblo de Maine.

La historia combina terror psicológico y efectos visuales impactantes que provocan pánico en los espectadores y le dan al relato con el regreso del grupo de niños, ya en su versión adulta, enfrentando los traumas que les generó este personaje.

IT - Official Teaser Trailer
Terrifier (2016)

Es considerada como una de las películas más violentas de los últimos años, pues es protagonizada por un payaso silencioso que se convierte en una pesadilla para cualquier persona que se atraviese en su camino.

A cargo del director Damien Leone, esta producción es una de las preferidas de los amantes del cine de terror en la época de octubre y está disponible en varias plataformas de streaming como Amazon Prime y Google Play Películas.

Terrifier Official Trailer

Payasos asesinos del espacio exterior (1988)

Esta película combina el terror con la comedia y cuenta la historia de unos extraterrestres con forma de payaso que aterrorizan a un pequeño pueblo usando armas que parecen salidas de un circo, como pistolas de algodón de azúcar mortal.

Aunque su estética no es comprendida por muchos y suele ser considerada como ‘turbia’, efectos especiales, realizados en los años 80, lo han convertido en uno de los clásicos.

Payasos Asesinos Del Espacio Exterior (Trailer español)
Clown (2014)

Esta cinta muestra a un padre se disfraza de payaso para el cumpleaños de su hijo. Sin embargo, una termina siendo poseído por un ente que vive dentro del traje.

Lo que comienza en fiesta y celebración se transforma en una historia de posesión demoníaca y desesperación. Dirigida por Jon Watts y producida por Eli Roth, mezcla terror sobrenatural con tragedia familiar.

Clown Trailer

