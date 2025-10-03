Suscribirse

Cultura

‘Las Hermanas Grimm’ llegó a Apple TV; este es el tráiler oficial

La serie ya hace parte del catálogo oficial de la plataforma de ‘streaming’.

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

Periodista en Semana

4 de octubre de 2025, 3:30 a. m.
La serie ya está disponible en Apple TV.
En la tarde del viernes 3 de octubre, se llevó a cabo el estreno oficial de Las Hermanas Grimm, la nueva producción de Apple TV en formato animado basado en una historia de fantasía y aventura escrita por Michael Buckley.

El material audiovisual ya está disponible en el catálogo de la aplicación a nivel mundial y está siendo bastante comentado a través de las redes sociales.

El lanzamiento cuenta la historia de hermanas con personalidades opuestas que, pese a sus diferencias, unen fuerzas para resolver misterios ligados a su descendencia de los legendarios Hermanos Grimm.

Apple TV+ presenta el tráiler de la serie animada de aventuras y fantasía de &#39;Las hermanas Grimm&#39;

En la trama, las jóvenes huérfanas llegan a un pueblo habitado por héroes y villanos sacados directamente de cuentos clásicos, mientras enfrentan la desaparición de sus padres, situación que les genera una gran preocupación a lo largo de los capítulos.

La serie combina una mezcla de fantasía, magia y aventura, mientras ofrece mensajes y aprendizajes que pueden disfrutar audiencias de todas las edades.

Estos son algunos de los actores de doblaje que hacen parte del elenco de ‘Las Hermanas Grimm’:

  • Ariel Winter interpreta a Sabrina. También participó en Modern Family.
  • Leah Newman como Daphne.
  • Laraine Newman en el papel de Relda. Hizo parte de Saturday Night Live.
  • Abubakar Salim como Charming. Estuvo en Raised by Wolves.
  • Billy Harris en el rol de Puck. Hizo parte del elenco de Ted Lasso.
  • Harry Trevaldwyn como Mirror. También presto su voz para las grabaciones de la película de animación Cómo entrenar a tu dragón.

El proyecto está liderado por Amy Higgins, quien estuvo nominada al Premio Emmy, junto a Erica Rothschild, reconocida por su trabajo en Princesita Sofía, quien también estuvo nominada al galardón.

La animación permaneció en manos de Titmouse, estudio premiado responsable de producciones como Pato y Ganso, Harriet la espía y Sapo y Sepo.

Con seis episodios en su primera temporada, Las hermanas Grimm reúne como productores ejecutivos a:

  • Higgins
  • Michael Buckley
  • Elliot Blake
  • Philip Alberstat
  • Steven Amato
  • Theresa Park

A este equipo se suman:

  • Chris Prynoski
  • Shannon Prynoski
  • Ben Kalina
  • Antonio Canobbio
