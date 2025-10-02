Megaland cumple 20 años: Así será la efusiva celebración en la edición del 2025

Tras 20 años de su primera versión, el Megaland, uno de los festivales de música más importantes del país, está de vuelta para celebrar la trayectoria que lo han consolidado como uno de los eventos con mayor movimiento y asistentes en la industria de la música urbana, el reguetón y los nuevos sonidos.

Durante estas dos décadas, una gran cantidad de artistas de renombre en territorio nacional e internacional, han estado sobre el escenario, disfrutando momentos especiales con los visitantes que llegan de cada uno de los rincones del país.

Karol G, Bad Bunny, Feid, Ryan Castro, Nicky Jam, Morat, Raw Alejandro, Manuel Turizo, Carlos Vives, Fonseca, Cali y El Dandee son algunas de las estrellas más importantes que han hecho parte del evento y han tenido la oportunidad de corear sus mejores canciones mientras se disfruta de un tranquilo ambiente en vivo.

¿Cuál es la historia del Megaland?

Este festival fue creado por la estación de radio La Mega, perteneciente al amplio catálogo de RCN Radio y tuvo su primera edición el 20 de agosto del año 2005.

Esta entrega se realizó bajo el nombre de Nuestra Tierra y estuvo compuesta, principalmente, por artistas locales colombianos. Sin embargo, con fin de ampliar las opciones para el público y permitir que más personas lograran disfrutar del evento y sus espacios, cambiado su nombre a La Mega Fest.

En el año 2015 cambió nuevamente su nombre, llegando a llamarse Megaland, el cual permanece hasta el momento. La mayoría de sus adecuaciones estuvieron a cargo de Alejandro Villalobos, su creador y quien, actualmente, se desempeña como el Vicepresidente de Contenidos y Producción de RCN Radio.

“Ha sido un viaje de 20 años de música, de estrellas, momentos maravillosos, donde hemos dado entretenimiento, hemos aportado a la cultura musical y al empuje de nuevos talentos que han podido mostrar su arte en nuestros festivales”, mencionó.

¿El Megaland será transmitido a través de señal en vivo?

Desde hace varios años, el festival Megaland hace parte del mundo digital y sus entregas han sido compartidas con millones de personas a través de vivos compartidos en redes sociales y plataformas de streaming.

Para el año 2025, la celebración de los 20 años será producida por Megalive, perteneciente a Páramo Presenta y RCN, pues promete superar todas las expectativas y convertirse en un show inolvidable para cada uno de los asistentes.