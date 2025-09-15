Ganadora del Emmy dio en vivo un mensaje contra ICE e Israel y causa furor en las redes. Se sumó a otras voces de protesta en la ceremonia

Los premios de actuación en Estados Unidos suelen ser momentos para proclamar consignas políticas y sociales, y la entrega de los premios Emmy 2025 no fue la excepción.

Hannah Einbinder, ganadora del premio a mejor actriz de reparto en una serie de comedia por su papel en “Hacks”, mencionó en su discurso consignas en contra de ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas) y en favor de Gaza, en razón del genocidio en marcha perpetuado por Israel.

"Go Birds, F*** ICE and Free Palestine" - #Hacks star Hannah Einbinder after her #Emmys win pic.twitter.com/OIIZD31rLf — The Hollywood Reporter (@THR) September 15, 2025

“¡Vamos pájaros, que se joda el ICE y liberen Palestina!“, dijo Einbinder de forma vehemente con su estatuilla en la mano. Tras las palabras, fue aclamada por el público con aplausos contundentes.

Posteriormente, en una entrevista después de la ceremonia en el Peacock Theater de Los Ángeles, la actriz dio la razón por la cual emitió dichas frases.

Aseguró que la causa era profundamente personal, y citó amigos que trabajan como profesores y médicos en Gaza, zona que se encuentra en una profunda crisis humanitaria debido a los bombardeos de Israel.

“Como judía, tengo la obligación de distinguir a los judíos del Estado de Israel, porque nuestra religión y cultura son instituciones tan importantes y antiguas que, en realidad, están separadas de este tipo de Estado etnonacionalista”, agregó la actriz.

Hannah Einbinder on saying "Free Palestine" in her Emmys acceptance speech.



"It is my obligation as a Jewish person to distinguish Jews from the state of Israel. Our religion and our culture is such an important and long-standing institution that is really separate to this sort… pic.twitter.com/FNVTji7VC3 — Variety (@Variety) September 15, 2025

Incluso, expresó su apoyo al boicot de los Trabajadores del Cine por Palestina. Argumentó que “no boicoetea a individuos, solo lo hace con instituciones que son directamente cómplices del genocidio”.

El fin de semana, el ejército isrealí irrumpió en la casa del cineasta Basel Adra, ganador del Oscar a Mejor Documental por la obra “No Other Land”, que trata la ocupación a Cisjordania por parte de Israel.

El discurso de Einbinder se sumó al del actor español Javier Bardem, quien en la alfombra roja previa a la ceremonia, desfiló con una prenda palestina y posó con el puño símbolo de resistencia.

El actor español usó una Kufiya en la ceremonia, un símbolo de identidad palestina. | Foto: Getty Images

“No trabajaré con ninguna compañía de cine o televisión que justifique o apoye el genocidio en Gaza. Así de simple. No deberíamos poder hacer eso, ni en esta industria ni en ninguna otra de los Emmy”, dijo Bardem a Variety.

Javier Bardem, con un pañuelo palestino en los premios Emmy: "No trabajaré con ninguna compañía de cine o TV que apoye el genocidio en Gaza". Grande. pic.twitter.com/TSnUhRqGiS — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) September 15, 2025