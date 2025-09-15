Premios
Premios Emmy 2025: conozca todos los ganadores de las principales categorías en esta velada
Principalmente fueron cuatro las producciones que marcaron la noche.
Las estrellas de la televisión se reunieron en Los Ángeles la noche del domingo para la 77ª edición de los Emmy, la principal gala de premios de la industria.
Las mayores estrellas de la televisión caminaron por la alfombra roja dicho día bajo un brillante sol de septiembre para los premios Emmy, el primero de muchos eventos que marcarán las tendencias de la moda rumbo a los Óscar.
Principales ganadores de los Premios Emmy 2025
Estos son los ganadores en las principales categorías de la 77ª edición de los Premios Emmy a lo mejor de la televisión, que se celebró este domingo en Los Ángeles.
Adolescencia, de Netflix, arrasó la premiación con seis estatuillas, mientras que The Studio se impuso en el género de comedia, y The Pitt, en el drama.
- Mejor serie dramática: The Pitt, HBO|Max
- Mejor comedia: The Studio, Apple TV+
- Mejor miniserie: Adolescencia, Netflix
- Mejor actor dramático: Noah Wyle, The Pitt
- Mejor actriz dramática: Britt Lower, Severance
- Mejor actor de comedia: Seth Rogen, The Studio
- Mejor actriz de comedia: Jean Smart, Hacks
- Mejor actor de miniserie o película para televisión: Stephen Graham, Adolescencia
Stephen Graham has won his first acting Emmy for his performance in ADOLESCENCE. pic.twitter.com/WcTIKsb5c3— Netflix (@netflix) September 15, 2025
- Mejor actriz de miniserie o película para televisión: Cristin Milioti, El Pingüino
- Mejor actor de reparto de serie dramática: Tramell Tillman, Severance
- Mejor actriz de reparto de serie dramática: Katherine LaNasa, The Pitt
- Mejor actor de reparto de comedia: Jeff Hiller, Somebody Somewhere
- Mejor actriz de reparto de comedia: Hannah Einbinder, Hacks
- Mejor actor de reparto de miniserie o película para televisión: Owen Cooper, Adolescencia
- Mejor actriz de reparto de miniserie o película para televisión: Erin Doherty, Adolescencia
Las dos producciones que se disputaban los Premios Emmy 2025
Severance, el éxito de ciencia ficción de Apple TV+, y The Pitt, la serie médica de HBO, estuvieron cabeza a cabeza en la disputa por la más prestigiosa estatuilla de la noche, mientras se esperaba que The Studio y Adolescencia arrasaran en las otras categorías.
Severance es un thriller psicológico del productor ejecutivo Ben Stiller, ambientado en las futuristas oficinas de una sombría corporación, y lideró las nominaciones con un total de 27.
La premisa de la serie es que los empleados innies de Lumon Industries, que sólo existen dentro de las instalaciones de la empresa, dejan sus vidas externas, o a sus outies afuera, gracias a un distópico procedimiento que divide el cerebro.
Katherine LaNasa’s acceptance speech for her first ever Emmy win for her performance in ‘THE PITT’— DiscussingFilm (@DiscussingFilm) September 15, 2025
See the full winners list: https://t.co/bunHQVwB8b pic.twitter.com/iSnIdmMcNo
The Pitt se convirtió en un drama hospitalario que fue originalmente concebido como una serie derivada de “ER” y emula mucho de ella, estuvo también en boca de los especialistas.
Sus 15 episodios transcurren de forma consecutiva bajo la misma insoportable y estresante guardia en un hospital de Pittsburgh.
Abordando desde abortos hasta tiroteos, se ha convertido en un éxito.
*Con información de AFP.