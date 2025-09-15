Suscribirse

Premios Emmy 2025: conozca todos los ganadores de las principales categorías en esta velada

Principalmente fueron cuatro las producciones que marcaron la noche.

15 de septiembre de 2025, 1:24 p. m.
Premios Emmy: dará inicio a la esperada ceremonia
Premios Emmy: principales ganadores | Foto: Getty Images

Las estrellas de la televisión se reunieron en Los Ángeles la noche del domingo para la 77ª edición de los Emmy, la principal gala de premios de la industria.

Las mayores estrellas de la televisión caminaron por la alfombra roja dicho día bajo un brillante sol de septiembre para los premios Emmy, el primero de muchos eventos que marcarán las tendencias de la moda rumbo a los Óscar.

The last of us, la serie que está nominada a los Premios Emmy.
The last of us, la serie que está nominada a los Premios Emmy. | Foto: Cortesía

Principales ganadores de los Premios Emmy 2025

Estos son los ganadores en las principales categorías de la 77ª edición de los Premios Emmy a lo mejor de la televisión, que se celebró este domingo en Los Ángeles.

Adolescencia, de Netflix, arrasó la premiación con seis estatuillas, mientras que The Studio se impuso en el género de comedia, y The Pitt, en el drama.

Contexto: Premios Emmy 2025: así fue la entrega de galardones; una noche de sorpresas y emociones
  • Mejor serie dramática: The Pitt, HBO|Max
  • Mejor comedia: The Studio, Apple TV+
  • Mejor miniserie: Adolescencia, Netflix
  • Mejor actor dramático: Noah Wyle, The Pitt
  • Mejor actriz dramática: Britt Lower, Severance
  • Mejor actor de comedia: Seth Rogen, The Studio
  • Mejor actriz de comedia: Jean Smart, Hacks
  • Mejor actor de miniserie o película para televisión: Stephen Graham, Adolescencia
  • Mejor actriz de miniserie o película para televisión: Cristin Milioti, El Pingüino
  • Mejor actor de reparto de serie dramática: Tramell Tillman, Severance
  • Mejor actriz de reparto de serie dramática: Katherine LaNasa, The Pitt
  • Mejor actor de reparto de comedia: Jeff Hiller, Somebody Somewhere
  • Mejor actriz de reparto de comedia: Hannah Einbinder, Hacks
  • Mejor actor de reparto de miniserie o película para televisión: Owen Cooper, Adolescencia
  • Mejor actriz de reparto de miniserie o película para televisión: Erin Doherty, Adolescencia

Las dos producciones que se disputaban los Premios Emmy 2025

Severance, el éxito de ciencia ficción de Apple TV+, y The Pitt, la serie médica de HBO, estuvieron cabeza a cabeza en la disputa por la más prestigiosa estatuilla de la noche, mientras se esperaba que The Studio y Adolescencia arrasaran en las otras categorías.

Contexto: Las siete series aclamadas por la crítica que tienen nominación en los Premios Emmy y que puede ver en HBO Max

Severance es un thriller psicológico del productor ejecutivo Ben Stiller, ambientado en las futuristas oficinas de una sombría corporación, y lideró las nominaciones con un total de 27.

La premisa de la serie es que los empleados innies de Lumon Industries, que sólo existen dentro de las instalaciones de la empresa, dejan sus vidas externas, o a sus outies afuera, gracias a un distópico procedimiento que divide el cerebro.

The Pitt se convirtió en un drama hospitalario que fue originalmente concebido como una serie derivada de “ER” y emula mucho de ella, estuvo también en boca de los especialistas.

Sus 15 episodios transcurren de forma consecutiva bajo la misma insoportable y estresante guardia en un hospital de Pittsburgh.

Abordando desde abortos hasta tiroteos, se ha convertido en un éxito.

*Con información de AFP.

Noticias Destacadas

