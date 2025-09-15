Premios Emmy 2025: conozca todos los ganadores de las principales categorías en esta velada

Las estrellas de la televisión se reunieron en Los Ángeles la noche del domingo para la 77ª edición de los Emmy, la principal gala de premios de la industria.

Las mayores estrellas de la televisión caminaron por la alfombra roja dicho día bajo un brillante sol de septiembre para los premios Emmy, el primero de muchos eventos que marcarán las tendencias de la moda rumbo a los Óscar.

The last of us, la serie que está nominada a los Premios Emmy. | Foto: Cortesía

Principales ganadores de los Premios Emmy 2025

Estos son los ganadores en las principales categorías de la 77ª edición de los Premios Emmy a lo mejor de la televisión, que se celebró este domingo en Los Ángeles.

Adolescencia, de Netflix, arrasó la premiación con seis estatuillas, mientras que The Studio se impuso en el género de comedia, y The Pitt, en el drama.

Mejor serie dramática: The Pitt , HBO|Max

, HBO|Max Mejor comedia: The Studio , Apple TV+

, Apple TV+ Mejor miniserie: Adolescencia , Netflix

, Netflix Mejor actor dramático: Noah Wyle, The Pitt

Mejor actriz dramática: Britt Lower, Severance

Mejor actor de comedia: Seth Rogen, The Studio

Mejor actriz de comedia: Jean Smart, Hacks

Mejor actor de miniserie o película para televisión: Stephen Graham, Adolescencia

Stephen Graham has won his first acting Emmy for his performance in ADOLESCENCE. pic.twitter.com/WcTIKsb5c3 — Netflix (@netflix) September 15, 2025

Mejor actriz de miniserie o película para televisión: Cristin Milioti, El Pingüino

Mejor actor de reparto de serie dramática: Tramell Tillman, Severance

Mejor actriz de reparto de serie dramática: Katherine LaNasa, The Pitt

Mejor actor de reparto de comedia: Jeff Hiller, Somebody Somewhere

Mejor actriz de reparto de comedia: Hannah Einbinder, Hacks

Mejor actor de reparto de miniserie o película para televisión: Owen Cooper, Adolescencia

Mejor actriz de reparto de miniserie o película para televisión: Erin Doherty, Adolescencia

Las dos producciones que se disputaban los Premios Emmy 2025

Severance, el éxito de ciencia ficción de Apple TV+, y The Pitt, la serie médica de HBO, estuvieron cabeza a cabeza en la disputa por la más prestigiosa estatuilla de la noche, mientras se esperaba que The Studio y Adolescencia arrasaran en las otras categorías.

Severance es un thriller psicológico del productor ejecutivo Ben Stiller, ambientado en las futuristas oficinas de una sombría corporación, y lideró las nominaciones con un total de 27.

La premisa de la serie es que los empleados innies de Lumon Industries, que sólo existen dentro de las instalaciones de la empresa, dejan sus vidas externas, o a sus outies afuera, gracias a un distópico procedimiento que divide el cerebro.

Katherine LaNasa’s acceptance speech for her first ever Emmy win for her performance in ‘THE PITT’



See the full winners list: https://t.co/bunHQVwB8b pic.twitter.com/iSnIdmMcNo — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) September 15, 2025

The Pitt se convirtió en un drama hospitalario que fue originalmente concebido como una serie derivada de “ER” y emula mucho de ella, estuvo también en boca de los especialistas.

Sus 15 episodios transcurren de forma consecutiva bajo la misma insoportable y estresante guardia en un hospital de Pittsburgh.

Abordando desde abortos hasta tiroteos, se ha convertido en un éxito.