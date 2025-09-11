Las siete series aclamadas por la crítica que tienen nominación en los Premios Emmy y que puede ver en HBO Max

El próximo 14 de septiembre la gran noche de los Emmys se vivirá en vivo en HBO Max y TNT. Con 142 nominaciones, HBO Max se consolida como la marca más nominada este año, con múltiples reconocimientos para sus series The white lotus, El pinguino, The last of us, Hacks, The Pitt, La casa del dragón y Duna: la profecía, entre otras.

Si todavía no ha visto estas producciones, aún está a tiempo: en HBO Max encontrará una colección especial con todas las series nominadas. Y como si esto fuera poco, desde el pasado 7 de septiembre al 13 del mismo mes, TNT transmitirá cada noche el primer episodio de las series más nominadas.

Series de HBO nominadas en los Premios Emmy

El pinguino (HBO Original)

Esta producción cuenta con 24 nominaciones incluyendo mejor miniserie, mejor dirección en miniserie (Helen Shaver, Jennifer Getzinger), mejor guion en miniserie (Lauren LeFranc), mejor actor principal en miniserie (Colin Farrell), mejor actriz principal en miniserie (Cristin Milioti) y mejor actriz de reparto en miniserie.

Sinopsis: Colin Farrell regresa como Oswald ‘Oz’ Cobb en este épico drama criminal que expande el universo de The Batman que comenzó el cineasta Matt Reeves. Un nuevo capítulo en la saga en la que el Pingüino busca el poder y el control de Ciudad Gótica.

Está disponible en HBO Max y se transmitirán los capítulos por TNT.

El Pinguino: serie de HBO Max nominada a los Premios Emmy. | Foto: Cortesía

The white lotus (HBO Original)

Esta serie tiene 24 nominaciones incluyendo mejor serie dramática, mejor dirección y mejor guion en serie dramática (Mike White), mejor actor de reparto en serie dramática (Jason Isaacs, Sam Rockwell, Walton Goggins), mejor actriz de reparto en serie dramática (Carrie Coon, Parker Posey, Natasha Rothwell, Aimee Lou Wood) y mejor actor invitado en serie dramática (Scott Glenn).

Sinopsis: una aguda sátira social que sigue las peripecias de varios empleados y huéspedes en un exclusivo resort tailandés durante una semana profundamente transformadora. A medida que surgen dinámicas más oscuras con el paso de los días, la serie revela gradualmente las complejas verdades de los viajeros aparentemente perfectos, los alegres empleados del hotel y el idílico lugar en sí.

Las tres temporadas están disponibles en HBO Max. El 11 de septiembre, TNT emitirá el primer episodio de la temporada 3 en la noche.

The last of us (HBO Original)

Esta famosa producción cuenta con 17 nominaciones incluyendo mejor serie dramática, mejor actor principal en serie dramática (Pedro Pascal), mejor actriz principal en serie dramática (Bella Ramsey), mejor actor invitado en serie dramática (Jeffrey Wright, Joe Pantoliano) y mejor actriz invitada en serie dramática.

The last of us, la serie que está nominada a los Premios Emmy. | Foto: Cortesía

Sinopsis: luego de que una pandemia global destruye la civilización, el sobreviviente Joel (Pedro Pascal) se hace cargo de la adolescente Ellie (Bella Ramsey), que podría ser la última esperanza de la humanidad. En la segunda temporada enfrentan nuevas amenazas tras cinco años de aparente paz.

Sus dos temporadas están disponibles en HBO Max. El 13 de septiembre, TNT emitirá el primer episodio de la temporada dos en el horario nocturno.

Hacks (Max Original)

Tiene 15 nominaciones incluyendo mejor serie de comedia, mejor dirección, en serie de comedia (Lucia Aniello), mejor guion en serie de comedia (Lucia Aniello, Paul W. Downs, Jen Statsky), mejor actriz principal en serie de comedia (Jean Smart), mejor actriz de reparto en serie de comedia (Hannah Einbinder) y mejor actriz invitada en serie de comedia (Julianne Nicholson, Robby Hoffman).

Sinopsis: la multipremiada comedia explora la relación entre Deborah Vance (Jean Smart), una legendaria comediante de Las Vegas, y Ava Daniels (Hannah Einbinder), una joven desconocida con mucho que decir. En la cuarta temporada enfrentan una nueva etapa profesional con un show que puede cambiar sus vidas.

Las cuatro temporadas están disponibles en HBO Max. El 8 de septiembre, TNT se emitió el primer episodio de la temporada 4.

The Pitt (Max Original)

La serie tiene 13 nominaciones incluyendo mejor serie dramática, mejor actor principal en serie dramática (Noah Wyle), mejor dirección en serie dramática (Amanda Marsalis, John Wells), mejor guion en serie dramática (Joe Sachs, R. Scott Gemmill), mejor actor principal en serie dramática (Noah Wyle), mejor actriz de reparto en serie dramática (Katherine LaNasa) y mejor actor invitado en serie dramática (Shawn Hatosy).

Sinopsis: una examinación realista de los desafíos que enfrentan los trabajadores de la salud en los Estados Unidos de hoy, vistos a través de la lente de los héroes de primera línea que trabajan en un hospital moderno en Pittsburgh, Pensilvania.

Está disponible en HBO Max y el 12 de septiembre TNT emitirá el primer episodio a las 10:00 p. m.

La casa del Dragón (HBO Original)

Posee seis nominaciones, incluyendo mejor vestuario en serie de fantasía o ciencia ficción, mejores efectos visuales y más.

Sinopsis: ambientada 200 años antes de los eventos de Game of Thrones este épico drama sigue la historia de la casa Targaryen. En la segunda temporada, Westeros se prepara para una guerra civil entre el Consejo Verde y el Consejo Negro, en su lucha por el control del Trono de Hierro.

La temporada 1 y 2 están disponibles en HBO Max. El 7 de septiembre, TNT emitió el primer episodio de la temporada 2.

La serie Duna está nominada a los Premios Emmy. | Foto: Cortesía

Duna: la profecía (HBO Original)

Tiene cuatro nominaciones, incluyendo mejores efectos visuales, entre otros.

Sinopsis: del vasto universo de Duna creado por el aclamado autor Frank Herbert y diez mil años antes del ascenso de Paul Atreides, esta historia sigue a las hermanas Harkonnen mientras combaten fuerzas que amenazan el futuro de la humanidad y forjan el camino de la orden Bene Gesserit.

Se encuentra disponible en HBO Max, el nueve de septiembre TNT emitió el primer episodio a las 10:00 p. m.

Además, también puede disfrutar en HBO Max de otros títulos nominados como Last week tonight with john oliver (seis nominaciones), The righteous gemstones (seis nominaciones), Pee-Wee Herman: detrás del personaje (cinco nominaciones), entre otras.