Suscribirse

Cultura

Esta es la serie más exitosa en la historia en HBO Max, que no se debería perder; esta es la razón

La producción suma más de 32 millones de reproducciones en cada uno de sus capítulos.

Redacción Cultura
7 de septiembre de 2025, 2:43 a. m.
Las 10 mejores series de HBO Max.
Las 10 mejores series de HBO Max. | Foto: Captura de pantalla de HBO Max

Pese a que en la actualidad hay una gran cantidad de plataformas y aplicaciones para ver series y películas, HBO Max ha logrado posicionarse en la industria al tener un amplio catálogo de opciones, dentro de las cuales resaltan las producciones más exitosas de los últimos años.

A través de esta herramienta, los amantes del cine y la televisión tienen la oportunidad de conectar con diversos géneros y entretenerse con muchas de las historias que han brillado en la industria.

Producciones de HBO Max.
Producciones de HBO Max. | Foto: HBO Max / Montaje Semana

Aunque, a diferencia de otras plataformas, esta no cuenta con un top o clasificación de los contenidos más exitosos, hay algunas producciones que resaltan debido a su popularidad en redes sociales y a la cantidad de respuestas que se generan a su alrededor en internet.

Una de las más llamativas, comentadas y populares de los últimos años está basada en un exitoso videojuego que se popularizó gracias a creadores de contenido e influenciadores dedicados al gaming que sacaron a relucir todas sus características.

Contexto: ‘La voz de Hind Rajab’: conozca la fecha de estreno, elenco y nuevos detalles

The Last of Us

Los guionistas se enfocaron en contar la historia de Joel, interpretado por Pedro Pascal, y Elli, por Bella Ramsey, quienes, tras haber sobrevivido al apocalipsis y encontrarse en un mundo completamente infectado por hongos, viven experiencias llenas de acción y sensaciones fuertes con el fin de cumplir sus objetivos y mantenerse con vida.

Según reportó HBO Max, esta serie cuenta aproximadamente con un total de 32 millones de reproducciones en cada uno de sus episodios, únicamente en Estados Unidos, lo que lo convierte en el contenido más visto de la mencionada plataforma, rompiendo incluso sus propios récords.

Segunda temporada de The Last of Us
Segunda temporada de The Last of Us | Foto: MAX

Otras series exitosas de HBO Max

Juego de Tronos: Es una serie de fantasía inspirada en las novelas de George R. R. Martin que se ambienta en los Siete Reinos de Poniente.

A través de sus capítulos, narra la lucha de distintas casas nobles por el trono de Hierro, mezclando intriga política, traiciones, guerras y magia ancestral.

La historia explora la ambición y el poder, generando fuertes emociones entre sus espectadores.

El diseño, con líneas que evocan escamas de dragón, refleja su fuerza, su linaje Targaryen y su voluntad de conquistar incluso en el territorio más hostil.
En la batalla contra los Caminantes Blancos, Daenerys luce un majestuoso abrigo blanco de piel sintética que combina poder y sofisticación | Foto: AP
Contexto: El juego del calamar: lo que se sabe sobre una posible temporada 4 en Netflix

La Casa del Dragón: Esta producción está basada en el libro Fuego y Sangre, y cuenta la historia de la Casa Targaryen, en el momento en el que los dragones dominaban el mundo.

Con un tono oscuro y épico, la serie que le dio la vuelta al mundo explora lealtades, traiciones y el poder absoluto, convirtiéndose en una de las más vistas en HBO Max.

Una familia en búsqueda de lo que heredó del Rey Viserys, el trono legítimo.
Una familia en búsqueda de lo que heredó del Rey Viserys, el trono legítimo. | Foto: cortesía Max / HBO

Encuentra aquí lo último en Semana

1. “Trump, haz lo tuyo”: el pedido de Vicky Dávila al presidente de Estados Unidos frente al régimen de Nicolás Maduro

2. Evite multas: horarios y rotación del pico y placa en Bogotá este lunes, 8 de septiembre

3. Maluma presumió su nuevo Ferrari y generó debate por su exclusivo diseño; la Policía lo detuvo

4. Federico Gutiérrez aclara que “los alcaldes no somos empleados del presidente Petro, somos elegidos por los ciudadanos”

5. Tabla de posiciones en Liga BetPlay: fecha de clásicos la apretó tras un caliente Unión vs. Junior

LEER MENOS

Noticias relacionadas

HBO Maxseriesstreaming

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.