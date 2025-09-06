Pese a que en la actualidad hay una gran cantidad de plataformas y aplicaciones para ver series y películas, HBO Max ha logrado posicionarse en la industria al tener un amplio catálogo de opciones, dentro de las cuales resaltan las producciones más exitosas de los últimos años.

A través de esta herramienta, los amantes del cine y la televisión tienen la oportunidad de conectar con diversos géneros y entretenerse con muchas de las historias que han brillado en la industria.

Aunque, a diferencia de otras plataformas, esta no cuenta con un top o clasificación de los contenidos más exitosos, hay algunas producciones que resaltan debido a su popularidad en redes sociales y a la cantidad de respuestas que se generan a su alrededor en internet.

Una de las más llamativas, comentadas y populares de los últimos años está basada en un exitoso videojuego que se popularizó gracias a creadores de contenido e influenciadores dedicados al gaming que sacaron a relucir todas sus características.

The Last of Us

Los guionistas se enfocaron en contar la historia de Joel, interpretado por Pedro Pascal, y Elli, por Bella Ramsey, quienes, tras haber sobrevivido al apocalipsis y encontrarse en un mundo completamente infectado por hongos, viven experiencias llenas de acción y sensaciones fuertes con el fin de cumplir sus objetivos y mantenerse con vida.

Según reportó HBO Max, esta serie cuenta aproximadamente con un total de 32 millones de reproducciones en cada uno de sus episodios, únicamente en Estados Unidos, lo que lo convierte en el contenido más visto de la mencionada plataforma, rompiendo incluso sus propios récords.

Segunda temporada de The Last of Us | Foto: MAX

Otras series exitosas de HBO Max

Juego de Tronos: Es una serie de fantasía inspirada en las novelas de George R. R. Martin que se ambienta en los Siete Reinos de Poniente.

A través de sus capítulos, narra la lucha de distintas casas nobles por el trono de Hierro, mezclando intriga política, traiciones, guerras y magia ancestral.

La historia explora la ambición y el poder, generando fuertes emociones entre sus espectadores.

En la batalla contra los Caminantes Blancos, Daenerys luce un majestuoso abrigo blanco de piel sintética que combina poder y sofisticación | Foto: AP

La Casa del Dragón: Esta producción está basada en el libro Fuego y Sangre, y cuenta la historia de la Casa Targaryen, en el momento en el que los dragones dominaban el mundo.

Con un tono oscuro y épico, la serie que le dio la vuelta al mundo explora lealtades, traiciones y el poder absoluto, convirtiéndose en una de las más vistas en HBO Max.