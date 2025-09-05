Suscribirse

El juego del calamar: lo que se sabe sobre una posible temporada 4 en Netflix

Ante la gran final de la tercera temporada, aumentan rumores de una nueva entrega en las redes sociales.

Redacción Cultura
6 de septiembre de 2025, 12:49 a. m.
El juego del Calamar
Squid Game: The Challenge | Foto: PETE DADDS/NETFLIX

Tras haber sido estrenada en el año 2021 en Netflix, la serie El Juego del Calamar se ha convertido en una de las producciones más exitosas de los últimos tiempos, pues cautivó a millones de personas que se han ido conectando con la historia y han mostrado su interés por conocer más detalles detrás de este universo.

Según las calificaciones que se muestran dentro de la plataforma de streaming, el producto cuenta con un 92 % de aprobación por parte de los espectadores, siendo esta una de las calificaciones más altas.

Netflix ha revelado el primer tráiler de la esperada tercera y última temporada de El Juego del Calamar, marcando el inicio del capítulo final de una de las series más impactantes de la plataforma.
En redes sociales aumentan los rumores de una nueva temporada. | Foto: Getty Images

Un detalle que llamó la atención en el último capítulo de la tercera temporada fue un salto en el tiempo, en el que Front Man se traslada a la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos, en búsqueda de la hija de 456, quien murió de forma trágica al querer salvar a un bebé.

Allí le da contexto de todo lo ocurrido y le revela que dejó en su poder todo el dinero que ganó en el primer juego.

Después el hombre se marcha y alrededor se logra observar a un hombre que estaría jugando una dinámica similar, por lo que muchos piensan que el juego se podría trasladar a Estados Unidos, en donde se relataría una nueva historia.

Contexto: Así luce la jugadora número 120 de ‘El juego del Calamar’; pocos logran reconocer de quién se trata

Sin embargo, a través de un comunicado compartido por Hwang Dong-hyuk, creador, guionista y director de la serie cuando se oficializó el estreno de la segunda temporada, se dejó en claro que luego de la tercera parte, no habría más grabaciones.

“Ya pasaron casi tres años desde que la temporada 1 encontró una increíble respuesta en todo el mundo y ocurrieron tantos sucesos inesperados. Estoy más que feliz de escribir esta carta para anunciar la fecha de estreno de la temporada 2 y compartir noticias sobre la temporada 3, que será la última”, indicó en su momento.

Ante la posible producción de un spin-off de la serie, cientos de personas se manifestaron por medio de la sección de los comentarios de las redes sociales de Netflix y expusieron sus puntos de vista:

“La versión de Estados Unidos, realmente, no es necesaria”; “Yo amo esta serie, es coreana, déjenla así, no tienen que sacar más temporadas o la van a arruinar”; “Prefiero tener una precuela mostrando el juego de Inho o cómo el hombre comenzó los juegos, que una versión de USA” y “De ninguna manera, hermano. No queremos la versión de EE. UU. La versión original (coreana) es la mejor”, escribieron.

