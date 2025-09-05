El juego del calamar: lo que se sabe sobre una posible temporada 4 en Netflix

Tras haber sido estrenada en el año 2021 en Netflix, la serie El Juego del Calamar se ha convertido en una de las producciones más exitosas de los últimos tiempos, pues cautivó a millones de personas que se han ido conectando con la historia y han mostrado su interés por conocer más detalles detrás de este universo.

Según las calificaciones que se muestran dentro de la plataforma de streaming, el producto cuenta con un 92 % de aprobación por parte de los espectadores, siendo esta una de las calificaciones más altas.

En redes sociales aumentan los rumores de una nueva temporada. | Foto: Getty Images

Un detalle que llamó la atención en el último capítulo de la tercera temporada fue un salto en el tiempo, en el que Front Man se traslada a la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos, en búsqueda de la hija de 456, quien murió de forma trágica al querer salvar a un bebé.

Allí le da contexto de todo lo ocurrido y le revela que dejó en su poder todo el dinero que ganó en el primer juego.

Después el hombre se marcha y alrededor se logra observar a un hombre que estaría jugando una dinámica similar, por lo que muchos piensan que el juego se podría trasladar a Estados Unidos, en donde se relataría una nueva historia.

Sin embargo, a través de un comunicado compartido por Hwang Dong-hyuk, creador, guionista y director de la serie cuando se oficializó el estreno de la segunda temporada, se dejó en claro que luego de la tercera parte, no habría más grabaciones.

“Ya pasaron casi tres años desde que la temporada 1 encontró una increíble respuesta en todo el mundo y ocurrieron tantos sucesos inesperados. Estoy más que feliz de escribir esta carta para anunciar la fecha de estreno de la temporada 2 y compartir noticias sobre la temporada 3, que será la última”, indicó en su momento.

Ante la posible producción de un spin-off de la serie, cientos de personas se manifestaron por medio de la sección de los comentarios de las redes sociales de Netflix y expusieron sus puntos de vista: