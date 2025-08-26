Estos son los estrenos que llegan a HBO en el mes de septiembre; fanáticos podrán disfrutar de una gran variedad

Este mes de septiembre llegan a la plataforma de streaming algunas de las películas más premiadas de la temporada, junto con estrenos imperdibles para toda la familia: desde emocionantes animaciones hasta intensos thrillers.

La franquicia del cine a HBO Max continúa llevando a las pantallas del hogar lo más reciente del cine, con las historias que el público ama.

Estrenos en HBO para el mes de septiembre

5 de septiembre

Anora

La comedia dramática ganadora del Oscar® de Sean Baker está protagonizada por Mikey Madison como Anora “Ani” Mikheeva (papel que le valió un Oscar®), una joven estríper de Brooklyn que se casa impulsivamente en Las Vegas con el hijo fiestero de un oligarca ruso. Pero la nueva vida de ensueño de Ani se tambalea cuando la noticia llega a Rusia y sus suegros viajan a Nueva York para anular el matrimonio.

Karate Kid: leyendas

Domina tu mente, conquista tu lucha. Jackie Chan, Ralph Macchio y Ben Wang protagonizan este capítulo de la legendaria franquicia en el que el Sr. Han (Chan) y Daniel LaRusso (Macchio) regresan para entrenar a Li Fong (Wang), un joven prodigio del kung fu.

Tras una tragedia familiar, Li abandona Pekín y se muda a Nueva York, donde los dos mentores deberán fusionar sus técnicas, habilidades y sabiduría para forjar un legado único en él.

Mientras se prepara para el torneo de karate más importante, Li deberá enfrentarse a un feroz campeón local y descubrir qué significa ser un verdadero guerrero.

12 de septiembre

The last showgirl

Cuando el brillante espectáculo de Las Vegas en el que ha actuado durante décadas anuncia su cierre, la bailarina de cabaret Shelly comienza a planear su próximo paso.

Al reflexionar sobre las decisiones que ha tomado y la vida que ha construido, decide reconstruir la conflictiva relación con su hija.

La película está protagonizada por Pamela Anderson, nominada al Globo de Oro, al BAFTA y al SAG por su interpretación, y dirigida por Gia Coppola.

19 de septiembre

Wolf Man

La luna está llena. El terror es real. De los creadores que dieron un aterrador giro moderno a El hombre invisible llega una escalofriante reinterpretación de este clásico monstruo de Universal.

Christopher Abbott (Poor Things), nominado a los Globos de Oro, interpreta a un hombre dispuesto a proteger a su familia a toda costa de un depredador letal y aterrador.

Gatillero

Gatillero es un thriller tenso en tiempo real. Una cruda historia de tragedia y redención, contada a través de una única toma continua. El largometraje fue rodado en la auténtica Isla Maciel, en las afueras de Buenos Aires, Argentina, y está dirigido por Cristian Tapia Marchiori.

26 de septiembre

El brutalista

Tras huir de la Europa de la posguerra, el visionario arquitecto László Toth (Adrien Brody) llega a Estados Unidos para reconstruir su vida, su trabajo y su matrimonio con su esposa Erzsébet (Felicity Jones) después de verse obligado a separarse durante la guerra por los cambios en las fronteras y los regímenes.

Solo en un país nuevo y desconocido, László se instala en Pensilvania, donde el rico y prominente industrial Harrison Lee Van Buren (Guy Pearce) reconoce su talento para la construcción.

Pero el poder y el legado tienen un alto precio. Nominada a 10 premios Óscar, la película ganó tres, incluido el de mejor actor para Adrien Brody.

