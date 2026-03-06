HBO Max acaba de aumentar las expectativas con el primer teaser de Linternas. Esta serie de DC Studios no es solo otro desfile de capas y anillos de poder; promete ser el thriller policial cósmico más ambicioso del catálogo, fusionando misterio terrenal con amenazas intergalácticas.

Anunciado este 5 de marzo de 2026, el tráiler oficial ya circula en redes, confirmando el gran estreno para agosto en HBO y HBO Max, justo cuando Latinoamérica espera con ansias más contenido prémium que dialogue con el drama y la justicia.

Ben Affleck se une a Netflix: el gigante adquiere su startup de IA

El elenco confirmado es de lujo, encabezado por Kyle Chandler como Hal Jordan, la leyenda de los Linternas Verdes, un piloto convertido en guardián del universo con carisma rudo y cicatrices emocionales.

Aaron Pierre da vida a John Stewart, el recluta novato con raíces en los Marines y una perspectiva fresca, interpretado por un actor en ascenso conocido por Rebel Ridge y su presencia imponente.

Kelly Macdonald, la escocesa de ojos penetrantes vista en No Country for Old Men y Boardwalk Empire, completa el trío principal, aportando profundidad a un rol como aliada clave o antagonista sutil.

Hoy en ‘streaming’: David Harbour cambia el ‘upside down’ por el humor negro de ‘DTF St. Louis’ en HBO

LINTERNAS, una producción de DC Studios y Warner Bros. Television protagonizada por Kyle Chandler, Aaron Pierre y Kelly Macdonald. La serie tiene previsto su estreno este agosto por HBO y HBO Max. Foto: HBO Max

Otros nombres en el reparto incluyen a Garret Dillahunt, Poorna Jagannathan y Ulrich Thomsen, sumando capas a un equipo que equilibra estrellas consolidadas con talentos emergentes.

Los imperdibles de HBO en la primera semana de marzo: series, películas y documentales que estrena la plataforma

Kyle Chandler (derecha), como Hal Jordan, la leyenda de los Linternas Verdes, y Aaron Pierre (izquierda) da vida a John Stewart, el recluta novato. Foto: HBO Max

La trama se aleja de las épicas espaciales genéricas para anclarse en un “oscuro misterio con base en la Tierra”. Sigue a John Stewart y Hal Jordan, dos policías intergalácticos del Cuerpo de Linternas Verdes, arrastrados a investigar un asesinato en el corazón de Estados Unidos.

Lo que parece un crimen rutinario escala a conspiraciones cósmicas, explorando temas de deber, prejuicios raciales y el choque entre lo humano y lo divino. Basada en los personajes de DC Comics de Linterna Verde, Linternas expande el nuevo Universo DC con una mezcla de misterio negro, drama policial y ciencia ficción, inspirada en True Detective y Slow Horses.

‘Euphoria’ temporada 3: HBO confirma fecha de estreno oficial y el esperado regreso del fallecido Eric Dane

Aaron Pierre, un actor en ascenso conocido por Rebel Ridge y su presencia imponente, da vida a John Stewart, el recluta novato. Foto: HBO Max

El piloto, coescrito por Chris Mundy, Damon Lindelof y Tom King, promete diálogos afilados y giros que mantendrán al espectador conectado de principio a fin.

La producción ejecutiva está en manos de grandes referentes: Mundy como showrunner, Lindelof y King como cocreadores, más James Gunn y Peter Safran de DC Studios, Ron Schmidt y James Hawes.

Los dos primeros episodios los dirige Hawes reconocido por Slow Horses, The English, con Stephen Williams en Watchmen, Geeta Vasant Patel en Dahmer y Alik Sakharov por House of the Dragon al mando de otros capítulos.

Filmada en los estudios Warner Bros. de Burbank, la serie consta de ocho episodios que llegan este agosto de 2026 a HBO y HBO Max, coincidiendo con la época de vacaciones de verano en muchos países.

‘Belleza Perfecta’ en Disney+: Stanley Fernández, director de fotografía, revela secretos de la serie que ya obsesiona al mundo

Casey Bloys, jefe de HBO, celebró: “Esta primera serie live-action del DCU marca una era emocionante”. Foto: HBO Max

Sobre el próximo estreno, Casey Bloys, jefe de HBO, celebró: “Esta primera serie live-action del DCU marca una era emocionante”, mientras Gunn y Safran enfatizan su rol como “piedra angular del universo, con John Stewart y Hal Jordan en una historia detectivesca original”.