‘Belleza Perfecta’ en Disney+: Stanley Fernández, director de fotografía, revela secretos de la serie que ya obsesiona al mundo

En el glamour oculto de la alta costura, Belleza Perfecta, la nueva serie de FX, desata un thriller escalofriante que transforma las pasarelas en escenarios de muerte. Supermodelos internacionales que caen víctimas de formas misteriosas y aterradoras, lo que obliga a los agentes del FBI, Cooper Madsen, personificado por Evan Peters, y Jordan Bennett, por Rebecca Hall, a irrumpir en París para desentrañar el enigma. Lo que parece un simple caso de asesinatos se convierte en una pesadilla global: un virus de transmisión sexual que convierte a las personas en íconos de la perfección física hegemónica, pero a un costo mortal.

La serie Belleza Perfecta cuenta con la actuación de Evan Peters, Anthony Ramos, Jeremy Pope, Ashton Kutcher y Rebecca Hall. Foto: Disney+

La trama de la serie se intensifica cuando los investigadores descubren a The Corporation, interpretado por el reconocido actor de Hollywood Ashton Kutcher, un multimillonario tecnológico detrás de una droga secreta llamada The Beauty, dispuesto a todo para salvaguardar su imperio de trillones de dólares.

Stanley Fernández, el talentoso director de fotografía de la serie, nacido en Brooklyn de padres ecuatorianos, imprime su sello visual con un enfoque auténtico y colaborativo. Formado en CSC/ARRI y ascendiendo en IATSE Local 600 desde foquista hasta operador de cámara, Fernández ha trabajado con los grandes del cine, perfeccionando una narrativa que fusiona precisión técnica con emoción cruda. A propósito del estreno de la serie en Disney+, SEMANA conversó con Fernández para revelar cómo su mirada sensible capturó el siniestro brillo de este mundo obsesionado con la perfección.

El director de fotografía Stanley Fernández conversó con SEMANA sobre la serie Belleza Perfecta Foto: Apple Photos Clean Up

SEMANA: ¿Cómo lograste capturar la dualidad de los personajes reflejada en la paleta cromática, especialmente en las escenas de poder y vulnerabilidad?

Stanley Fernández: Belleza Perfecta viene de un cómic anterior. Hay similitudes con Substance, pero no fue la intención; cada capítulo toca temas distintos como la riqueza, el mundo corporativo o los laboratorios. Los conecto con colores diferentes. En el laboratorio, todo es blanco, limpio y estéril, como una oficina de doctor. En las mansiones de Isabella y Einstein, hay abundancia, con más colores vibrantes que impactan visualmente en pantalla.

SEMANA: Desde tu experiencia como director de fotografía, ¿qué novedades tecnológicas usaste para hacer la serie visualmente llamativa?

Stanley Fernández: Usamos técnicas tradicionales como technocrane y steadycam, comunes en muchas películas. No incorporamos inteligencia artificial. Vendrá inevitablemente, pero no la usamos en esta serie.

La serie Belleza Perfecta se estrenó en Disney+ el 21 de enero. Foto: Disney+

SEMANA: El elenco es impresionante. ¿Cómo fue el trabajo en equipo con el director y actores para potenciar sus personajes?

Stanley Fernández: Los actores llegaron muy preparados, son muy profesionales y agradables, especialmente Ashton e Isabella. Eso facilitó mi trabajo. Todos teníamos una intención clara: trabajar. Tuve suerte con mi equipo: gaffer, key grip y operadores de cámara, todos muy profesionales.

SEMANA: ¿Cuáles fueron los grandes retos en esta producción?

Stanley Fernández: Siempre hay retos en todas las producciones, como por ejemplo adaptarse al tiempo, al clima o imprevistos. Nosotros trabajamos 12 horas diarias, pero si nieva y el actor está en camiseta afuera, cambiamos el plan. El desafío principal es transmitir el guion visualmente en pantalla, con colaboración del director y el equipo. No recuerdo un reto traumático específico; todo fluyó bien.

La serie Belleza Perfecta está cautivando a la audiencia. Foto: Disney+

En este tipo de producciones hay que adaptarse a los cambios. Algunos colegas se resisten, pero los tiempos evolucionan y uno debe mantenerse fresco. Cada proyecto es diferente. Esa actitud es clave para seguir trabajando en esta industria.

SEMANA: ¿Cómo presentarías Belleza Perfecta a los lectores para engancharlos? ¿Cuál es tu escena favorita?

Stanley Fernández: Esta serie es algo espectacular, es diferente a cualquier show anterior. La intención fue hacerla única, no como otras películas. Ojalá encante a la audiencia. Mi escena favorita fue el número musical con Ashton Kutcher saliendo del avión; fue muy divertida de filmar.