Todos los estrenos y novedades de Disney+ en marzo de 2026

Marzo se proyecta como el mes estelar de Disney+, con un catálogo que mezcla el cierre de sagas legendarias, regresos superheroicos y relatos frescos que tocan el alma latina. Desde las tierras escocesas de Outlander hasta los campos de fútbol sudamericanos y las sombras de Nueva York, la plataforma ofrece algo para cada miembro de la familia, ideal para esas noches bogotanas donde el streaming se convierte en plan perfecto contra el fresco andino.

Outlander cierra su ciclo el 7 de marzo

La octava y última temporada de Outlander empieza el sábado 7 de marzo, con un nuevo episodio cada fin de semana. Jamie y Claire regresan a Fraser’s Ridge, transformado en un próspero asentamiento durante su ausencia, pero acechado por la guerra de independencia americana. Nuevas llegadas y cambios los obligan a cuestionar qué sacrificarán por su hogar y su amor eterno, mientras secretos familiares amenazan con romper su frente unido contra intrusos.

Esta despedida, tras años de viajes temporales y pasiones intensas, emociona especialmente a fans latinoamericanos que han vibrado con sus highlands desde México hasta Argentina.

O11CE: Nueva generación revive el fútbol el 18 de marzo

El miércoles 18 de marzo llega O11CE: Nueva generación, serie original de Disney con todos los episodios disponibles de una vez. Gabo, capitán del Atlético de Madrid, junto a Dedé y Ricky, vuelve al IAD para una sorpresa, pero halla un instituto en declive y a los Halcones Dorados al borde del descenso. Su misión: restaurar la gloria con pasión futbolera, rivalidades y superación.

Creada con talento regional, esta entrega resuena en Latinoamérica, donde el balón es poesía y los sueños juveniles, como los de tantos pibes en canchas barriales, encuentran eco perfecto.

Daredevil: Born Again contraataca el 24 de marzo

Desde el martes 24 de marzo, Daredevil: Born Again temporada 2, lanza episodios semanales. El alcalde Wilson Fisk oprime Nueva York cazando al justiciero de Hell’s Kitchen, pero Matt Murdock resiste desde las sombras para derrumbar su imperio corrupto y redimir su ciudad.

Con lemas como “Resistir. Rebelarse. Reconstruir”, esta serie urbana profundiza dilemas morales en el MCU, atrayendo a espectadores latinos fans de héroes con raíces callejeras, como esos vigilantes invisibles en favelas o barrios porteños.

Familia en renta explora lazos prestados el 25 de marzo

El miércoles 25 de marzo estrena Familia en renta, en el Tokio actual. Un actor estadounidense halla propósito en una agencia de “familias de renta”, actuando como sustituto para extraños y tejiendo vínculos reales que desafían ficción y verdad. Frente a dilemas éticos, redescubre pertenencia y la sutil belleza humana. Esta cinta introspectiva, con su toque universal sobre familia elegida, calza ideal en culturas latinas donde los lazos afectivos trascienden sangre, evocando tías postizas y compadres de toda la vida.

Doble estreno emotivo y caótico el 27 de marzo

El viernes 27 marca el final de temporada de Love Story: John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette. John, príncipe kennedyano, y Carolyn, ejecutiva estilosa de Calvin Klein, comparten un romance eléctrico devorado por la fama. Con Naomi Watts como Jackie O. y Grace Gummer como Caroline Kennedy, narra cómo un idilio privado viró a obsesión nacional.

Ese día también llegan Mike y Nick y Nick y Alice, comedia de acción con gánsteres y su amada sobreviviendo una noche loca con máquina del tiempo. Eiza González y Arturo Castro aportan sazón latina a balazos, romances y paradojas hilarantes.

Paradise culmina secretos el 30 de marzo

El lunes 30 cierra Paradise temporada 2 donde Xavier busca a Teri globalmente, revelando supervivencias post “El Día”, mientras en el búnker de Paradise se quiebra la paz con secretos originarios. Con Sarah Shahi, Julianne Nicholson y cameos de Shailene Woodley, esta distopía humana indaga lealtades en crisis, cautivando a fans sudamericanos de sci-fi con alma, como en novelas de Cortázar meets apocalipsis.