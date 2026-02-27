Cine

Último aviso en Netflix: se va de la plataforma una obra maestra del romance que le romperá el corazón

La película protagonizada por Meryl Streep y Clint Eastwood dejará de estar en la plataforma de ‘streaming’ próximamente.

GoogleSiga todas las noticias de la cultura en Discover, manténgase al día con las novedades

Redacción Cultura
27 de febrero de 2026, 1:55 p. m.
Los puentes de Madison fue estrenada en 1995 y fue dirigida y protagonizada por Clint Eastwood junto a Meryl Streep.
Los puentes de Madison fue estrenada en 1995 y fue dirigida y protagonizada por Clint Eastwood junto a Meryl Streep. Foto: Filmaffinnity

En un catálogo saturado de producciones rápidas y efímeras, Netflix nos regala un último suspiro con una de las joyas más conmovedoras del cine romántico: Los puentes de Madison. La pelícual que ha cautivado a generaciones con su historia de amor imposible y sacrificios profundos, dejará de estar disponible en Netflix próximanente.

Ni ‘Cumbres borrascosas’ ni ‘Frankenstein’: esta es la mejor película de Jacob Elordi, según la crítica

Estrenada el 28 de septiembre de 1995, Los puentes de Madison surgió como la adaptación cinematográfica de la novela homónima de Robert James Waller, publicada en 1992 y convertida en un bestseller mundial.

Clint Eastwood, no solo director sino también protagonista, asumió las riendas del proyecto tras rechazar inicialmente solo actuar en él, convencido de que esta historia merecía su mirada sensible y contenida.

Junto a él brilla Meryl Streep en el rol de Francesca Johnson, una ama de casa italiana radicada en Iowa que encarna la lucha entre el deber y la pasión con una interpretación que muchos consideran una de las cumbres de su carrera. El reparto secundario, con nombres como Annie Corley como la hija de Francesca, Victor Slezak y Jim Haynie, completa un elenco sobrio que privilegia la naturalidad sobre el estrellato.

La trama se despliega en el condado de Madison, Iowa, durante cuatro días de 1965, cuando Francesca queda sola en su granja mientras su familia asiste a la Feria Estatal. Allí llega Robert Kincaid, un fotógrafo de la revista National Geographic interpretado por Eastwood, con la misión de documentar los icónicos puentes cubiertos de la zona.

Lo que comienza como un favor inocente, cuando ella lo guía hasta el puente Roseman bajo una lluvia torrencial, se transforma en una conexión intensa y arrolladora. En apenas 72 horas, ambos viven un romance fugaz pero eterno, cargado de miradas, silencios y confesiones que exploran el deseo reprimido, la libertad soñada y el peso de las decisiones cotidianas.

El impacto de Los puentes de Madison trascendió las salas de cine, donde recaudó más de 182 millones de dólares con un presupuesto de 24 millones, convirtiéndose en un éxito comercial inesperado. La crítica la aclamó por su madurez emocional y su rechazo al cliché romántico. En Rotten Tomatoes ostenta un 90% de aprobación de los críticos y un sólido 4.2 de 5 estrellas entre el público, consolidándola como una de las mejores obras de Eastwood como director.

Gracias a su actuación, Meryl Streep recibió una nominación al Óscar a Mejor Actriz, compitiendo en una categoría de alto nivel, mientras la película fue postulada a dos Globos de Oro: Mejor Película Dramática y Mejor Actriz de Drama para Streep.

Además, Clint Eastwood fue nominado al BAFTA por su dirección, y la cinta ganó el People’s Choice Award y otros reconocimientos en festivales que destacaron su capacidad para emocionar sin artificios.

Décadas después, sigue siendo referente en listas de mejores romances. Ahora, en Netflix, la película ha regresado temporalmente al catálogo y estará disponible en España y Latinoamérica hasta el 1 de marzo de 2026.

