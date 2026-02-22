Cultura

Daniel Radcliffe lanza contundente mensaje sobre su sucesor en la serie de ‘Harry Potter’: “No me gustaría ser un fantasma”

El actor pidió evitar comparaciones con el nuevo elenco de esta exitosa saga en la que fue protagonista.

Redacción Cultura
22 de febrero de 2026, 6:30 a. m.
Daniel Radcliffe posa en la proyección en Nueva York de la nueva película basada en el musical de Broadway de Stephen Sondheim "Merrily We Roll Along".
Daniel Radcliffe posa en la proyección en Nueva York de la nueva película basada en el musical de Broadway de Stephen Sondheim "Merrily We Roll Along". Foto: Bruce Glikas/WireImage

En medio del revuelo que ha causado la nueva adaptación de la saga cinematográfica de Harry Potter, que se presentará en la plataforma de streaming HBO Max, Daniel Radcliffe lanza contundente mensaje sobre su sucesor.

El actor dirigió sus palabras especialmente al público y los medios de comunicación, aprovechando su espacio en una entrevista con Screen Rant para presentar su nueva serie, The Fall and Rise of Reggie Dinkins. En ese momento, Radcliffe pidió evitar comparaciones entre su trabajo y el del nuevo elenco de esta exitosa franquicia, en la que fue protagonista durante más de una década.

Su solicitud, según explicó, la hace porque sabe que la presión mediática y las preguntas recurrentes sobre los intérpretes originales pueden resultar contraproducentes para el nuevo equipo, principalmente para Dominic McLaughlin, Arabella Stanton y Alastair Stout, que son los jovencísimos actores encargados de interpretar ahora a Harry, Ron y Hermione.

En este contexto, Daniel Radcliffe recalcó que lo que menos desea es convertirse “en un fantasma extraño” en la vida de cada uno de estos artistas que apenas empiezan a construir su carrera en el mundo de la actuación, mientras él ha podido disfrutar del éxito que le dejó esta serie y seguir construyendo su carrera sin quedar encasillado en su papel del Niño Mago, aunque guarda un profundo cariño por todo lo que aquella etapa significó en su vida y trayectoria.

“Cuando se eligió a estos chicos se generó todo un revuelo en internet, en todo el mundo, con gente diciendo cosas como ‘tenemos que cuidar de ellos’”, dijo Radcliffe.

Daniel Radcliffe
Daniel Radcliffe asiste al estreno estadounidense de Weird: The Al Yankovic Story en The Roku Channel. Foto: Getty Images for The Roku Channe

“Yo pensé ‘si lo dices en serio, si todos realmente piensan lo que dicen, entonces una de las cosas que pueden hacer por mí es no preguntarme a mí y a Rupert Grint sobre ello todo el tiempo’. No me gustaría ser un fantasma extraño en la vida de estos niños, sino simplemente dejarles seguir adelante. Porque va a ser algo nuevo”.

Con estas palabras, Radcliffe mostró respaldo absoluto a lo que será el nuevo trabajo liderado por Dominic McLaughlin como su sucesor. Además, se atrevió a afirmar que podría sorprender al público aún más de lo que él lo hizo.

“Estoy seguro de que Dominic será mejor que yo”, mencionó mientras recordada que él mismo tuvo que aprender el oficio de la actuación durante el rodaje de las ocho películas originales y, a raíz de eso, le tomó bastante tiempo construir su personaje.

Diez años sin Umberto Eco: ‘El nombre de la rosa’ en la cumbre de la posmodernidad

“Yo tuve que aprender sobre la marcha. Ahora miro atrás y me veo con más benevolencia, y me da menos vergüenza porque ya soy mayor. Pero durante mucho tiempo estuve aprendiendo cómo ser Potter”, expresó.

Por el momento, en medio de la ola de opiniones que ha generado este nuevo proyecto, se ha empezado a especular que la primera temporada de la serie de Harry Potter podría estrenarse en HBO Max alrededor de 2027. Sin embargo, aún no hay fecha confirmada de manera oficial.

